華碩北美擴產 擬找夥伴合資

華碩（2357）未來幾年AI伺服器成長動能將來自北美市場，具備美國產能成為近年廠商拿下訂單關鍵重點，華碩全球資深副總裁朱培蘭分析，若未來北美擴張產能，華碩傾向與製造夥伴合資公司（JV），或是採用投資方式，擁有合作夥伴工廠生產線的製造策略。

華碩目前伺服器製造涵蓋台灣及北美地區，面對接下來生意重心轉往北美市場，華碩已提前布局，自有美國加州廠日前已正式啟用。

朱培蘭分析，華碩畢竟專長在品牌，因此在AI伺服器製造上，以投資製造合作夥伴工廠為主，如給予代工廠生產的「know-how」，並出資購買設備機台。