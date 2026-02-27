華碩衝AI伺服器 設事業群 基礎設施方案部門擴大規模

華碩（2357）衝刺伺服器業務，啟動組織調整，昨（26）日發布內部郵件，宣布自3月1日起，公司將原基礎設施方案事業處（ISG BU）擴大規模為華碩第四大核心事業群—基礎方案事業群（IS BG），由兩位全球資深副總裁許祐嘉和朱培蘭共同領導，象徵華碩將更積極策略開拓AI伺服器市場。

華碩本次內部信，由執行長許先越、胡書賓共同署名。信中指出， AI技術浪潮掀起巨大變革與商機，在董事長施崇棠的「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」前瞻性策略指引下，加速推動華碩成為全球最全方位的AI公司。

信中指出，隨著AI不斷重塑產業並重新定義科技帶來的價值，持續加強對創新的長期投入，並增加在AI基礎建設上的投資。自2026年3月1日起，原基礎設施方案事業處擴大規模為華碩第四大核心事業群—基礎方案事業群。

IS BG由許祐嘉和朱培蘭共同領導，專注於伺服器、儲存裝置、網通、邊緣與雲端等解決方案，持續提升華碩在全球AI領域的競爭力。