經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩。路透
華碩。路透

華碩（2357）衝刺伺服器業務，啟動組織調整，昨（26）日發布內部郵件，宣布自3月1日起，公司將原基礎設施方案事業處（ISG BU）擴大規模為華碩第四大核心事業群—基礎方案事業群（IS BG），由兩位全球資深副總裁許祐嘉和朱培蘭共同領導，象徵華碩將更積極策略開拓AI伺服器市場。

華碩本次內部信，由執行長許先越、胡書賓共同署名。信中指出， AI技術浪潮掀起巨大變革與商機，在董事長施崇棠的「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」前瞻性策略指引下，加速推動華碩成為全球最全方位的AI公司。

信中指出，隨著AI不斷重塑產業並重新定義科技帶來的價值，持續加強對創新的長期投入，並增加在AI基礎建設上的投資。自2026年3月1日起，原基礎設施方案事業處擴大規模為華碩第四大核心事業群—基礎方案事業群。

IS BG由許祐嘉和朱培蘭共同領導，專注於伺服器、儲存裝置、網通、邊緣與雲端等解決方案，持續提升華碩在全球AI領域的競爭力。

信驊衝上萬元股王…台灣硬體代工 邁向高階算力供應

台股資本市場昨日寫下歷史新頁，股王信驊在人工智慧（ＡＩ）伺服器需求爆發的強勁動能下，早盤股價一度衝破萬元大關，最高觸及一...

輝達秀超強財測 黃仁勳：AI代理應用飆升

輝達25日公布上季財報優於預期，本季財測也相當強勁，預期今年營收超越去年預估的5,000億美元，執行長黃仁勳高喊：「運算...

三星DRAM價翻倍 蘋果埋單…南亞科、華邦、威剛等可享紅利

韓媒報導，蘋果接受三星提出最新一輪DRAM報價漲價100%的要求，是繼日前傳出蘋果以兩倍價格採購日商鎧俠的儲存型快閃記憶...

華碩衝AI伺服器 設事業群 基礎設施方案部門擴大規模

華碩衝刺伺服器業務，啟動組織調整，昨（26）日發布內部郵件，宣布自3月1日起，公司將原基礎設施方案事業處（ISG BU）...

華碩北美擴產 擬找夥伴合資

華碩未來幾年AI伺服器成長動能將來自北美市場，具備美國產能成為近年廠商拿下訂單關鍵重點，華碩全球資深副總裁朱培蘭分析，若...

集邦：本季 DRAM 合約價漲勢大加速

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（26）日最新報告指出，本季DRAM合約價漲幅將再度「大幅加速」，一般型DRA...

