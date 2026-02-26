歐洲叫車品牌Bolt新增「行程錄音」功能 強化安全機制

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

歐洲行動叫車品牌Bolt今日宣布，在App的「安全工具箱」新增「行程錄音」功能。當駕駛或乘客於行程期間感到不適或有安全疑慮時，可透過App啟動錄音功能，並於必要時將錄音檔作為加密檔案提交至客服團隊。此功能為Bolt 持續強化平台安全機制的一環，將協助相關團隊更有效率的處理安全回報與查詢。

「行程錄音」僅可於行程進行期間啟動，為保障雙方隱私，駕駛與乘客事後皆無法自行播放或存取錄音內容；錄音檔案僅於用戶選擇將其提交時，方由Bolt存取並進行後續處理。該功能即日起於台灣正式上線，用戶更新至最新版本 App 即可使用。

Bolt 2025年9月在台灣上線，但日前爆發Bolt平台合作多元計程車司機涉將將乘客棄置於台64快速道路，致其遭後車輾斃案件。Bolt則於今日再提出一項安全防護措施。

Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，安全是最重視的核心原則。透過產品功能優化與專業安全團隊的支援，持續提升平台的安全環境。

目前，Bolt在台灣提供的安全防護已累積六項核心服務，涵蓋了從行程前的駕駛「文件驗證」與上車時進行「行程代碼」驗證；行程中的「即時位置分享」、「信任聯絡人」與「緊急求助」，到行程後的「客服支援」。這些功能共同建構了一個主動、即時且透明的安全生態系統。

