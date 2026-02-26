董事長鄭平：客戶計畫已定 台達電今年營運持續成長

台達電去年大賺新台幣601.08億元，年增7成，每股稅後純益23.14元，創歷史新高。台達電董事長鄭平今天表示，包括美國大型CSP（雲端服務供應商）等主要客戶，今年資本支出計畫都已經定案，看好台達電今年營運持續成長沒有太大問題。

台達電今天舉行法人說明會，鄭平表示，目前看到AI資料中心的需求持續提升，由於主要客戶今年的案子都已經規劃好，台達電今年營運將持續成長，不會有太大季節性問題，第1季因工作天數較少，營收會稍微低一點，第2季會比第1季好。

台達電去年營運動能主要來自AI資料中心的大量建置，以去年第4季為例，台達電4大事業群中，電源及零組件部門營收年增35%，獲利年增93%；提供液冷散熱解決方案的基礎設施部門營收年增94%，獲利年增287%，動能相當強勁。

不過，電動車市場持續逆風，去年第4季台達電交通部門虧損8.4億元；自動化事業單季小賺1300萬元，年減83%。

台達電表示，去年AI電源相關產品占公司營收比重超過20%，液冷散熱解決方案占比約9%，合計AI相關產品的營收占比約3成。鄭平表示，今年AI產品比重會再往上提升。

至於電動車市場陷低潮，鄭平表示，仍看好這是長期趨勢，但目前市場調整中，預計這1、2年不會有太大改變。對此台達電針對產能做了一些調整，泰國廠原本有2個廠做電動車產品，今年縮減成1個廠，釋出產能投入電源相關產品。

鄭平表示，這2年因為AI需求強勁，台達電成長速度太快，把原本規劃好的許多產能提前用掉。去年底泰國3個新廠產能開出，但目前產能還是滿緊；公司正加速規劃未來2、3年後的新產能，除了在泰國、印度、美國都有擴廠計畫進行中，最近也到墨西哥考察。

台達電2025年資本支出達到461億元，其中設備占6成。鄭平表示，今年資本支出金額還會增加，主要支出鎖定AI、資料中心相關方面。