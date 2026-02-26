快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

董事長鄭平：客戶計畫已定 台達電今年營運持續成長

中央社／ 台北26日電
台達電。圖／聯合報系資料照片
台達電。圖／聯合報系資料照片

台達電去年大賺新台幣601.08億元，年增7成，每股稅後純益23.14元，創歷史新高。台達電董事長鄭平今天表示，包括美國大型CSP（雲端服務供應商）等主要客戶，今年資本支出計畫都已經定案，看好台達電今年營運持續成長沒有太大問題。

台達電今天舉行法人說明會，鄭平表示，目前看到AI資料中心的需求持續提升，由於主要客戶今年的案子都已經規劃好，台達電今年營運將持續成長，不會有太大季節性問題，第1季因工作天數較少，營收會稍微低一點，第2季會比第1季好。

台達電去年營運動能主要來自AI資料中心的大量建置，以去年第4季為例，台達電4大事業群中，電源及零組件部門營收年增35%，獲利年增93%；提供液冷散熱解決方案的基礎設施部門營收年增94%，獲利年增287%，動能相當強勁。

不過，電動車市場持續逆風，去年第4季台達電交通部門虧損8.4億元；自動化事業單季小賺1300萬元，年減83%。

台達電表示，去年AI電源相關產品占公司營收比重超過20%，液冷散熱解決方案占比約9%，合計AI相關產品的營收占比約3成。鄭平表示，今年AI產品比重會再往上提升。

至於電動車市場陷低潮，鄭平表示，仍看好這是長期趨勢，但目前市場調整中，預計這1、2年不會有太大改變。對此台達電針對產能做了一些調整，泰國廠原本有2個廠做電動車產品，今年縮減成1個廠，釋出產能投入電源相關產品。

鄭平表示，這2年因為AI需求強勁，台達電成長速度太快，把原本規劃好的許多產能提前用掉。去年底泰國3個新廠產能開出，但目前產能還是滿緊；公司正加速規劃未來2、3年後的新產能，除了在泰國、印度、美國都有擴廠計畫進行中，最近也到墨西哥考察。

台達電2025年資本支出達到461億元，其中設備占6成。鄭平表示，今年資本支出金額還會增加，主要支出鎖定AI、資料中心相關方面。

台達電 AI

延伸閱讀

台股35,000點穩了？台積電盤後鉅額交易驚見2,073元歷史天價

全民權證／台達電 兩檔火紅

台達電、友達 認購聚光

009816太新剛上市不敢買先觀望？陳重銘破除迷思：ETF並非一家公司

相關新聞

中研院自製「20位元超導量子電腦」賴總統肯定：關鍵起跑點

賴清德總統26日接見「2025年諾貝爾物理學獎得主約翰．馬汀尼斯（John M. Martinis）博士」。他提到，中研...

董事長鄭平：客戶計畫已定 台達電今年營運持續成長

台達電去年大賺新台幣601.08億元，年增7成，每股稅後純益23.14元，創歷史新高。台達電董事長鄭平今天表示，包括美國...

華碩筆電23連霸加持 ASUS ProArt GoPro Edition 限量登場

華碩（2357）筆電連續23年穩居台灣市佔第一，2025年家用筆電以44%市佔率再創新高，持續領航市場。2026年華碩攜...

記憶體周期面臨分化！大摩解析亞洲模組廠三隱憂 群聯降評「中立」

近半年來記憶體族群不斷飆漲，外資摩根士丹利（大摩）表示，AI雖推升NAND需求，但亞洲模組廠恐面臨毛利率壓縮、供應受限及...

中華電信攜手聯發科、諾基亞 締造5G上傳400Mbps里程碑

中華電信今日宣布與聯發科、諾基亞（Nokia）聯手，於高雄亞灣新創園區成功完成重大技術突破。三方在 3GPP Relea...

解決資安痛點 來毅數位助力澳洲學校打造銀行等級校園身分認證防護

專注於零信任資安解決方案的來毅數位宣布攜手澳洲代理商Auspac One，成功將Keypasco多因素身分認證（MFA）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。