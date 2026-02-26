漲價帶動2025年第4季DRAM產業營收成長29.4% Samsung重返市占第一

根據TrendForce最新調查顯示，由於AI應用由LLM模型訓練延伸至推論，推動CSPs業者的資料中心建置重心由AI server延伸至general server，進一步推動記憶體採購重心由HBM3e、LPDDR5X及大容量RDIMM延伸至各類容量的RDIMM，積極釋出追加訂單，帶動conventional DRAM的合約價大幅上漲，2025年第4季DRAM產業營收為535.8億美元，季增29.4%。

在平均銷售單價方面，由於供需差距巨大，各類買方的需求皆無法滿足，推動議價能力向原廠傾斜，支撐conventional DRAM合約價上漲45-50%，conventional DRAM及HBM合併的整體合約價亦上漲50-55%，所有產品合約價皆加速上漲。

展望2026年第1季，消費性應用進入需求淡季下，原廠的出貨位元季增幅預計進一步收斂、甚至僅可季持平；價格方面，在CSPs力求確保供應量、且對採購價格仍持開放態度下，其他應用需跟進價格漲幅方可確保自原廠的供應，預計推動多數產品的合約價漲幅再次大幅加速，預估最終conventional DRAM合約價將上漲90-95%，conventional DRAM及HBM合併的整體合約價亦將上漲80-85%。

自各供應商營收角度來觀察，Samsung的營收增加至193億美元，季增幅高達43.0%，營收市占回升3.4個百分點至36.0%，排名重返第一；售價季增約40%、居三大原廠之首，位元出貨量受到HBM業務的帶動，季增low-single%、符合指引。

SK hynix營收增加至172.2億美元，季增幅達25.2%，營收市占下滑1.1個百分點至32.1%，排名下滑至第二。售價季增mid-20s%、居三大原廠之次，反映合約價波動較小的HBM占整體營收比重為三大原廠中最高，位元出貨量季增low-single%、符合指引。

Micron的營收增加至119.8億美元，季增幅達12.4%，營收市占下滑3.3個百分點至22.4%，排名第三。售價季增約17%、居三大原廠之末，位元出貨量季減約4%，反映合約價議定時間點早於韓系原廠、造成成交價格水位較低。

觀察台系廠商營運狀況，延續2025年第2季以來的動能，2025年第4季多數廠商營收繳出30%以上的季增幅，主攻成熟製程產品，銜接上前三大業者進行製程轉換後無法滿足的市場。

Nanya（2408）營收季增54.7%至9.7億美元，出貨量季增low-teens%，ASP上漲30s%，營業利益率自6.0%大幅提升至39.1%，反映DDR4及DDR3的合約價進一步巨幅上漲，大客戶亦持續積極補貨，且積極將20nm及1B製程產能由DDR3及DDR5挪移至利潤率最高的DDR4產品線。

Winbond（2344）營收季增33.7%至2.97億美元，出貨量季增low-single%，ASP季增mid-30s%，反映20nm製程的DDR4 4Gb產品出貨規模進一步提升。PSMC方面，營收計算主要為其生產的consumer DRAM產品，不包含DRAM代工業務，其DRAM營收季增0.6%，來到3,300萬美元，若加計代工營收則季增5%，預計於取得Micron製程技術授權後積極啟動下一波供給擴張。