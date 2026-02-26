泰達電市值衝千億美元 打破泰國上市公司紀錄

台達電子公司、在泰國掛牌的泰達電市值日前首度站上1000億美元大關，成為泰國首家達到「千億美元市值」的上市公司。分析指，泰達電的崛起，反映泰國產業正轉向科技相關製造業與全球供應鏈。

泰國媒體鮮新聞英文報（Khaosod English）25日報導，泰達電Delta Electronics（Thailand） 近幾個月股價飆升，在泰國證券交易所（SET）的市值超過1000億美元，遙遙領先其他泰國上市公司。

報導指出，泰達電近期股價上漲，與美國最高法院推翻川普動用緊急權力對進口商品加徵關稅有關，該裁決被視為有助降低全球貿易不確定性。

泰詢問者（Thai Enquirer）23日報導，隨著全球對人工智慧基礎設施的投資持續加速，該裁決有助擴增資料中心客戶的訂單。

報導引述泰達電的財務報告指出，在強勁的電子產品和人工智慧基礎設施需求暴增的推動下，2025年營收成長約20%。分析認為，在資料中心對電力與冷卻解決方案需求持續增加下，成長動能可望延續。

鮮新聞英文報報導，過去幾十年來，泰國最大的上市公司一直是由能源、銀行和電信集團主導，泰達電的崛起反映產業轉向科技相關製造業與全球供應鏈，同時顯示泰國上市公司與國際經濟體的連結日益緊密，美國的法院判決、矽谷的人工智慧需求及亞洲的半導體供應鏈，都能在數小時內影響泰國股市的走勢。