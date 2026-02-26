達發：2026年業績穩健成長 光通訊和乙太網路力道強

快訊

中央社／ 新竹26日電

無線通訊晶片廠達發今天表示，第1季雖為傳統淡季，工作天數較少，不過，受惠客戶拉貨動能增溫，預期季營收可望較2025年第4季及2025年同期成長，2026年業績應可穩健成長，光通訊及乙太網路產品線成長力道最強勁。

達發下午受邀參加券商舉辦的線上法人說明會，執行副總經理謝孟翰說，1月營收新台幣18.46億元，較去年同期穩健成長，年增5.28%。

謝孟翰表示，第1季為傳統淡季，工作天數較少，不過，隨著客戶拉貨動能增溫，第1季營收可望較2025年第4季及2025年同期成長。2026年業績應可穩健成長，光通訊及乙太網路產品成長力道最強勁，2項產品有機會占總營收的2成。

光通訊產品方面，謝孟翰說，隨著客戶群拓展，出貨量攀升，加上技術升級及推出新產品，將帶動產品平均售價提升，光通訊產品營收有望逐年倍數成長。

乙太網路產品方面，謝孟翰表示，達發持續擴大市占率，並緊跟低軌衛星客戶步伐成長，加上產品往高階推進，預期乙太網路產品業績成長動能強勁。

至於記憶體價格高漲，謝孟翰說，達發固網寬頻產品會使用到動態隨機存取記憶體（DRAM），由客戶採購記憶體，達發透過縮減韌體占用空間等方式，協助客戶優化成本結構，減緩零組件價格波動影響。

謝孟翰表示，隨著記憶體價格上漲，部分客戶提前拉貨，部分客戶則審慎觀望，估計對達發的寬頻業務影響約1成左右。

人工智慧（AI）需求強勁，法人關心晶圓代工產能是否受到排擠，謝孟翰說，今年產能排擠情況更加明顯，達發透過與聯發科集團進行產能調配，目前出貨並未受到影響。

