達發：2026年業績穩健成長 光通訊和乙太網路力道強
無線通訊晶片廠達發今天表示，第1季雖為傳統淡季，工作天數較少，不過，受惠客戶拉貨動能增溫，預期季營收可望較2025年第4季及2025年同期成長，2026年業績應可穩健成長，光通訊及乙太網路產品線成長力道最強勁。
達發下午受邀參加券商舉辦的線上法人說明會，執行副總經理謝孟翰說，1月營收新台幣18.46億元，較去年同期穩健成長，年增5.28%。
謝孟翰表示，第1季為傳統淡季，工作天數較少，不過，隨著客戶拉貨動能增溫，第1季營收可望較2025年第4季及2025年同期成長。2026年業績應可穩健成長，光通訊及乙太網路產品成長力道最強勁，2項產品有機會占總營收的2成。
光通訊產品方面，謝孟翰說，隨著客戶群拓展，出貨量攀升，加上技術升級及推出新產品，將帶動產品平均售價提升，光通訊產品營收有望逐年倍數成長。
乙太網路產品方面，謝孟翰表示，達發持續擴大市占率，並緊跟低軌衛星客戶步伐成長，加上產品往高階推進，預期乙太網路產品業績成長動能強勁。
至於記憶體價格高漲，謝孟翰說，達發固網寬頻產品會使用到動態隨機存取記憶體（DRAM），由客戶採購記憶體，達發透過縮減韌體占用空間等方式，協助客戶優化成本結構，減緩零組件價格波動影響。
謝孟翰表示，隨著記憶體價格上漲，部分客戶提前拉貨，部分客戶則審慎觀望，估計對達發的寬頻業務影響約1成左右。
人工智慧（AI）需求強勁，法人關心晶圓代工產能是否受到排擠，謝孟翰說，今年產能排擠情況更加明顯，達發透過與聯發科集團進行產能調配，目前出貨並未受到影響。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。