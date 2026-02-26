精英電腦於 Embedded World 2026 聚焦無風扇與邊緣運算平台

精英電腦（ECS）宣布將參加於 2026 年 3 月 10 日至 12 日 在德國紐倫堡舉行的 Embedded World 2026，展位位於 Hall 1, Booth 1-540。本次展會，精英電腦將展出最新 LIVA 迷你電腦與嵌入式主機板解決方案，聚焦無風扇系統設計、邊緣運算效能，以及可規模化的工業與嵌入式部署應用。

在 Embedded World 2026，精英電腦將以三大主題呈現產品布局，涵蓋新世代無風扇迷你電腦、邊緣運算迷你電腦，以及 Thin Mini-ITX 嵌入式主機板平台，以回應工業自動化、智慧零售、交通運輸與各類嵌入式應用對高可靠度、低功耗與高度整合運算平台的需求。

全新 LIVA Z4F 鎖定低功耗嵌入式應用市場，搭載 Intel Core 3 Processor N350 或 Intel Processor N250 / N150，支援 DDR5 4800 記憶體最高 16GB，並內建 雙 Gigabit LAN，提供 HDMI 與 USB Type-C Alt. DisplayPort 顯示輸出，適合應用於 Kiosk、工業控制與邊緣閘道器等場域。

Z5F PLUS 鎖定進階無風扇應用，支援 第 13 / 第 14 代 Intel Core U 系列處理器（15W），並可配置 最高 64GB DDR4 記憶體。平台提供 最多四組顯示輸出、2.5GbE LAN 與多組 COM 埠，並支援 Wall Mount 與 DIN Rail 安裝，適用於多顯示數位看板、工業控制與系統整合專案。

M600 則著重於通訊與工業 I/O 擴充能力，支援 Intel Core i3-N305、Intel Processor N200 以及 Intel Atom x7211E / x7425E，並提供 雙 2.5GbE LAN 與多組 COM 埠，同時支援 WWAN 模組以對應行動通訊應用，適合部署於交通運輸、遠端監控與工業 IoT 應用環境。

LIVA Z11 PLUS 搭載 Intel Core Ultra 7 255H / 225H 與 Ultra 7 155H / Ultra 5 125H 處理器，支援 雙通道 DDR5 記憶體最高 96GB，並提供 雙 PCIe Gen4x4 NVMe SSD 儲存擴充能力。系統配置 2.5GbE + Gigabit LAN 雙網路介面，並支援 兩組 HDMI（含 CEC）與兩組 USB Type-C Alt. DisplayPort 多顯示輸出。此外，Z11 PLUS 進一步提供 兩組 40G USB4 Type-C 連接介面，可支援高速資料傳輸與週邊擴充，適合應用於邊緣 AI 推論與資料密集型運算場域。

LIVA P500 H610 則鎖定高效能導向的邊緣運算應用，支援 第 12 / 13 / 14 代 Intel Core 處理器（最高 65W），並採用 Intel H610 晶片組平台，可配置 最高 128GB DDR5 記憶體。系統提供 PCIe Gen5 x16 插槽以支援獨立顯示卡，並支援 PCIe NVMe 與 2.5 吋 SATA 儲存裝置。搭配 2.5GbE + Gigabit LAN 雙網路介面，以及 WWAN 模組支援以對應行動通訊應用，P500 H610 適合部署於邊緣 AI、機器視覺與行動或分散式嵌入式系統。