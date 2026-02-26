中砂入選2025年標普全球永續年鑑 獲得產業最佳進步獎

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
中砂董事長林伯全。聯合報系資料照
鑽石碟與再生晶圓廠中砂（1560）宣布，該公司首次入選2025年標普全球永續年鑑，於全球405家機械及電氣設備類別企業評比中，在企業永續發展評估（Corporate Sustainability Assessment, CSA）獲得第28名的優異成績。並且該公司所獲CSA評鑑分數，由去年35分大幅提升至59分，成長幅度近70％，同時首次獲得全球機械及電氣設備類別「產業最佳進步獎」殊榮。

中砂指出，標普全球永續發展評級是全球最具影響力的企業永續發展評估之一，其年鑑僅收錄產業前15%的企業，並要求企業永續發展評估得分至少達到30分，其評估涵蓋氣候變遷應對、能源管理、供應鏈責任、勞工權益、企業治理等百項嚴格指標。

此外，中砂提到，「產業最佳進步獎」為標普全球永續年鑑中特別設立的榮譽，僅授予過去一年內CSA評分提升最多，並成功進入產業前15%的企業。

永續 中砂 標普

