長江儲存旗下品牌「致態」 強勢在台上市

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

台灣記憶體市場迎來嶄新面貌！快閃記憶體品牌長江存儲（YMTC）旗下消費級品牌「致態（ZHITAI），日前已正式上市，為本地電競玩家、內容創作者及高效能裝機用戶提供更優質的儲存選擇。

在當前資料爆炸性增長的時代，用戶對於儲存載體的速度、穩定性及耐用度要求日益嚴苛，致態在台推出的全系列產品，從晶圓、顆粒到SSD封裝，皆擁有長江存儲原廠的技術支持，並搭載新一代獨家「晶棧Xtacking」快閃記憶體技術！

此外，所有產品均透過統一的原廠顆粒與嚴格的品質控管流程，每一件都能達到高品質、高可靠性，與絕佳的運作穩定性，解決使用者對資料安全與效能衰減的焦慮。

目前致態已在台灣市場推出多款針對不同需求的SSD產品，包含TiPro9000、TiPlus7100s以及Ti600、致態小翼e7和致態小翼S001等。其中，最引人注目的主力產品為TiPlus7100s SSD，其在原廠技術加持下，展現出極其強悍的效能表現，連續讀取速度最高可達7,400MB/s，連續寫入速度亦高達6,900MB/s！

而為了因應不同用戶的使用情境，TiPlus7100s同步提供1TB、2TB及4TB多種容量規格，無論是追求極速載入時間的專業玩家，或是需要大容量素材空間的影音剪輯師，都能找到最合適的配置。

隨著用戶需求轉向多樣化與高容量化，致態品牌登台不僅象徵著原廠技術直供台灣市場，更代表著台灣用戶將能以極具競爭力的價格，享受到世界級的高品質儲存方案。展望未來，由星睿奇代理的致態將持續深耕台灣，帶來更多搭載領先技術的產品，在高效能與高可靠性之間取得完美平衡，與台灣用戶共同迎接高速存儲的新時代。

