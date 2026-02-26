快訊

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證…裁定收押禁見

同酬日退步1天！女性多工作59天薪資才追上男性 科技業差距更大

川普關稅法源遭推翻 達成協議國家成「冤大頭」可能擇機要求重談

AI帶動 去年第4季電腦及資訊服務業營業額創同季新高

中央社／ 台北26日電

數發部數產署今天表示，114年第4季電腦及資訊服務業營業額達新台幣1907.1億元，創歷年同季新高，年增8.5%，主要成長動能來自電腦程式設計業，受惠企業與公部門加速導入人工智慧（AI）、雲端服務與數位治理等應用，推升整體表現。

數產署今天公布去年第4季電腦及資訊服務業營業額統計，其中，電腦程式設計業為1415.4億元，年增11.11%；資訊服務業去年第4季營業額為491.7億元，年增1%。

數產署說明，電腦程式設計業受惠企業與公部門加速導入AI、雲端服務及數位治理系統，並隨工業4.0與半導體大廠跨境營運需求擴大，帶動系統整合、軟體開發與委外維運服務成長，同時，資安合規與雲端基礎建設需求持續升溫，也挹注營收動能。

資訊服務業方面，數產署指出，成長幅度相對溫和，平台營運、資料處理及訂閱型服務維持穩定；受惠金融證券、銀行、保險與監理機關等持續投入雲端、資安與AI應用服務，驅動資服業者AI產品與服務營收成長。

數產署表示，114年全年電腦及資訊服務業營業額達6596億元，年增8.06%，其中，電腦程式設計業年增10.87%，資訊服務業年增0.75%。累計表現顯示，大型企業、製造業、金融機構與政府單位持續擴大AI、雲端及資安投資規模，進一步帶動系統整合與顧問服務需求穩定成長。

展望115年，數產署指出，隨著企業持續加大對AI、雲端及資安的投資，政府推動數位政府與智慧服務相關政策，並在資服業者與企業加速拓展海外市場帶動下，預期電腦及資訊服務業成長動能可望延續，持續成為台灣數位經濟發展的重要引擎。

雲端服務 服務業

延伸閱讀

解決資安痛點 來毅數位助力澳洲學校打造銀行等級校園身分認證防護

數產署調查結果出爐！酷澎台灣存在管理缺失將開罰

好奇同事年終...彰化芬園鄉農會員工「私查36筆帳戶」遭法辦

免費使用卻讓300萬用戶「網路上裸奔」消基會檢測智生活App曝16項缺失

相關新聞

中研院自製「20位元超導量子電腦」賴總統肯定：關鍵起跑點

賴清德總統26日接見「2025年諾貝爾物理學獎得主約翰．馬汀尼斯（John M. Martinis）博士」。他提到，中研...

華碩筆電23連霸加持 ASUS ProArt GoPro Edition 限量登場

華碩（2357）筆電連續23年穩居台灣市佔第一，2025年家用筆電以44%市佔率再創新高，持續領航市場。2026年華碩攜...

記憶體周期面臨分化！大摩解析亞洲模組廠三隱憂 群聯降評「中立」

近半年來記憶體族群不斷飆漲，外資摩根士丹利（大摩）表示，AI雖推升NAND需求，但亞洲模組廠恐面臨毛利率壓縮、供應受限及...

中華電信攜手聯發科、諾基亞 締造5G上傳400Mbps里程碑

中華電信今日宣布與聯發科、諾基亞（Nokia）聯手，於高雄亞灣新創園區成功完成重大技術突破。三方在 3GPP Relea...

解決資安痛點 來毅數位助力澳洲學校打造銀行等級校園身分認證防護

專注於零信任資安解決方案的來毅數位宣布攜手澳洲代理商Auspac One，成功將Keypasco多因素身分認證（MFA）...

馬年開工台積電股票衝上2千元 嘉科封測廠夜色點亮台灣希望之燈

馬年新春開工，台積電股價強勢站上2千元大關，人工智慧浪潮席捲全球，先進製程與封裝產能供不應求，台積電加碼深耕台灣，嘉義科...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。