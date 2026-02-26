AI帶動 去年第4季電腦及資訊服務業營業額創同季新高

數發部數產署今天表示，114年第4季電腦及資訊服務業營業額達新台幣1907.1億元，創歷年同季新高，年增8.5%，主要成長動能來自電腦程式設計業，受惠企業與公部門加速導入人工智慧（AI）、雲端服務與數位治理等應用，推升整體表現。

數產署今天公布去年第4季電腦及資訊服務業營業額統計，其中，電腦程式設計業為1415.4億元，年增11.11%；資訊服務業去年第4季營業額為491.7億元，年增1%。

數產署說明，電腦程式設計業受惠企業與公部門加速導入AI、雲端服務及數位治理系統，並隨工業4.0與半導體大廠跨境營運需求擴大，帶動系統整合、軟體開發與委外維運服務成長，同時，資安合規與雲端基礎建設需求持續升溫，也挹注營收動能。

資訊服務業方面，數產署指出，成長幅度相對溫和，平台營運、資料處理及訂閱型服務維持穩定；受惠金融證券、銀行、保險與監理機關等持續投入雲端、資安與AI應用服務，驅動資服業者AI產品與服務營收成長。

數產署表示，114年全年電腦及資訊服務業營業額達6596億元，年增8.06%，其中，電腦程式設計業年增10.87%，資訊服務業年增0.75%。累計表現顯示，大型企業、製造業、金融機構與政府單位持續擴大AI、雲端及資安投資規模，進一步帶動系統整合與顧問服務需求穩定成長。

展望115年，數產署指出，隨著企業持續加大對AI、雲端及資安的投資，政府推動數位政府與智慧服務相關政策，並在資服業者與企業加速拓展海外市場帶動下，預期電腦及資訊服務業成長動能可望延續，持續成為台灣數位經濟發展的重要引擎。