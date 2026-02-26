華碩筆電23連霸加持 ASUS ProArt GoPro Edition 限量登場

華碩（2357）筆電連續23年穩居台灣市佔第一，2025年家用筆電以44%市佔率再創新高，持續領航市場。2026年華碩攜手運動攝影領域的開創性經典品牌GoPro，推出專為行動創作者量身打造的限定聯名AI創作筆電——ASUS ProArt GoPro Edition （PX13）。融合GoPro設計靈感與高效能表現，成就從拍攝、傳輸到剪輯的隨行創作解決方案，並榮獲CES 2026創新獎「電腦硬體與零組件」類別肯定。

從機身到專屬裝備，ProArt GoPro Edition將冒險基因徹底注入設計細節。機身採用精密CNC雕刻，以剛毅線條向GoPro標誌性的紋理致敬，並在細節處點綴GoPro經典藍色。專為行動而生的冒險隨行包，除了配備機能型織紋背帶，更巧妙整合戶外遮光罩功能；而包裝盒則可轉化為探險者自訂裝備箱，內建可自由配置的緩衝泡棉，讓包材重生為專業的裝備收納箱，完美體現創作者對極致與永續的追求。

ProArt GoPro Edition具備頂尖AI效能，搭載AMD Ryzen AI Max+ 395處理器，NPU 50 TOPS與128GB共享記憶體，徹底打破傳統系統記憶體與VRAM之間的藩籬，讓AI運算與高位元率影像處理等高負載工作可共享極速頻寬，告別繁瑣，透過AI圖像增強與多軌並行技術，實現極致流暢的即時影片生產力；亦可在地端流暢執行複雜的AI模型運算。先進的SoC系統單晶片架構，打破纖薄機身的效能限制，將運算與繪圖核心高度整合，大幅降低傳輸延遲，運算爆發力媲美獨立顯卡。

創作流程整合更是本次聯名亮點。專屬GoPro快捷鍵可一鍵啟動GoPro Player，快速編輯360°全景影片；搭配獨家AI軟體StoryCube直連GoPro雲端，透過AI快速分類管理檔案，大幅提升工作效率。13.3吋可翻轉觸控螢幕設計，不僅堅固且靈活多變，隨心切換多元使用情境。內建精準色彩Delta E < 1的ASUS Lumina OLED 3K觸控螢幕，隨附ASUS Pen 3.0觸控筆及ASUS DialPad繪圖旋鈕，精準掌握每一幀色彩與細節。機身重量僅1.39kg，輕巧便攜。