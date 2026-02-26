中研院自製「20位元超導量子電腦」賴總統肯定：關鍵起跑點

賴清德總統26日接見「2025年諾貝爾物理學獎得主約翰．馬汀尼斯（John M. Martinis）博士」。他提到，中研院上月公布自研自製「20位元超導量子電腦」，象徵台灣晉升國際頂尖賽道，站上大型量子晶片製程關鍵起跑點。

賴總統致詞時說，恭喜博士獲得2025年諾貝爾物理學獎。馬汀尼斯博士被譽為量子電腦界的先驅，特別是在2019年帶領Google量子團隊利用超導量子處理器，首次成功展示了「量子霸權」，僅用200 秒就完成傳統超級電腦需耗時約1萬年才能完成的運算任務，是人類計算史上的重大里程碑。

賴總統表示，台灣作為全球半導體製造重鎮，擁有完整產業供應鏈與高素質工程人才，深信量子科技將會是下一世代運算革命的核心，也努力發展相關技術。他也特別感謝馬汀尼斯博士，持續協助台灣推進量子科技發展。

賴總統提到，中研院長廖俊智和副院長周美吟一起來到總統府，馬汀尼斯博士與中央研究院有非常緊密的夥伴關係，不僅擔任中研院量子電腦計畫顧問，每週定期與團隊視訊討論，共同開發量子位元製程、發表學術論文，更曾經實地參訪中研院南部院區，為台灣科學研究團隊帶來寶貴的啟發。

他指出，現在政府提出「AI新十大建設」，特別將量子科技納入發展重點，也積極推動量子國家隊計畫，中研院已經在上個月公布自研自製的「20位元超導量子電腦」，象徵台灣已經晉升國際頂尖賽道，進一步站上「大型量子晶片製程」的關鍵起跑點。

賴總統期盼，未來借重馬汀尼斯博士的專業與視野，繼續深化台灣與國際頂尖科研機構交流，也希望藉由更多國際合作，打造更好的研究環境。

馬汀尼斯博士致詞時說，很高興有機會針對量子科技相關議題進行討論。他離開Google之後即受邀擔任中研院顧問，與中研院團隊長期保持密切且友好的合作。

馬汀尼斯博士提到，他昨日也前往中研院南部院區參觀新建的量子實驗室，這是一座世界頂尖的實驗室，無論是優異的無塵室設施、量測實驗室、人才及相關支援等規劃，皆具高度專業性。感謝台灣在量子領域的貢獻，非常期待未來的共同合作。

馬汀尼斯博士說，他個人職涯目標，是建造世界第一台具實用性的量子電腦，希望可以協助解決實際問題以造福全人類。

他也說，大家都知道AI的重要性，他認為量子科學與量子AI未來將成為下一次重大的電腦革命，這可能將比一些物理學家、科學家想像得更困難，因為未來需開始考慮製造的問題，以及如何生產數千到數百萬個量子位元。

馬汀尼斯博士表示，未來要設法降低量子位元的製造成本及提升可靠性，需具備成熟的製造技術與基礎，眾所周知，台灣在製造業及半導體製程領域表現非常出色，這也是他造訪台灣的原因之一，期待未來能持續與中研院和台灣企業合作，共同打造並實現建造量子電腦的目標。