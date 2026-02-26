不只是技術天下、軟體也扮要角 台灣大資訊長前進 MWC

每年世界行動大會（MWC）都是新技術的天下，MWC2026不僅是技術的天下，新創軟體團隊與Open API也扮演關鍵角色，台灣大資訊長蔡祈岩首次前進MWC殿堂，他認為，電信業者透過導入更多Open API等創新應用，可望加速電信業者擺脫「笨水管」的窘境。

台灣大（3045）今年由總經理林之晨率隊參加MWC，除個人用戶商務長林東閔、企業服務商務長朱曉幸以及技術團隊外，資訊長蔡祈岩也首次參加。

蔡祈岩認為，電信業朝向AI化方向前進，不管是網路管理及核心網路，都越來越趨向雲端及軟體驅動。

此外，他也特別關注國際開發者生態，蔡祈岩表示，全球電信業正將電信網路電信基礎設施，變成可數位的基礎建設，並開放全球開發者，不僅是電信公司本身開發服務，更邀請全球開發者加入生態系中，未來各個軟體公司提供服務都可以接上全球電信業者的網路，這也可望加速電信業者擺脫「笨水管」的窘境。

蔡祈岩指出，今年將特別關注全球電信業者在Open API的應用與發展，台灣大希望可以導入Open API後，把優勢的AI語音能力、語音辨識合成等技術，與國、內外新創軟體公司有更深入合作。

蔡祈岩更期待在MWC這個全球互相觀摩的場域中，可以帶回來更多AI原生文化，台灣大近年啟動超人計劃，每一位員工都導入AI應用，已經遍地開花，未來隨著「Agentic AI（AI代理）」發展，納入日常工作流程，不僅主管有數位數理，員工也會有多位數位助理。

近年蔡祈岩更關注開源社群與開源應用開發者發展，數位部等政府單位也積極支持，期待深化台灣軟體產業與國際連結，積極推動開源生態邁向商用化，也將是此行重點。

媒體關注衛星、AI RAN發展，蔡祈岩指出，AI RAN就是AI融入網路基地台管理，包括節電與功率最佳化等應用，過去沒有AI的情況下，都是固定時間進行調整；導入AI後，隨時依據即時數據進行彈性優化，不僅提升維運效率，也能提前預警、即時排除故障，強化用戶上網與語音服務品質，同時兼顧節能與永續發展。