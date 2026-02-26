華碩衝刺 AI 伺服器組織調整 基礎方案 BU 升格 BG

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

華碩（2357）衝刺伺服器業務，正式進行組織調整，26日對內發布信件，宣布將自3月1日起，公司將原基礎設施方案事業處 (ISG BU) 擴大規模為華碩第四大核心事業群–基礎方案事業群 (Infrastructure Solutions Business Group, IS BG)，由許祐嘉和朱培蘭共同領導。

華碩發出內部信，由共同執行長許先越、胡書賓署名，信中指出，「 AI技術浪潮掀起巨大變革與商機。」在董事長施先生「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」的前瞻性策略指引下，我們正加速推動華碩成為全球最全方位的 AI 公司。

隨著AI不斷重塑產業並重新定義科技帶來的價值，我們持續加強對創新的長期投入，並增加在AI基礎建設上的投資。順應這一策略，自2026年3月1日起，公司將原基礎設施方案事業處擴大規模為華碩第四大核心事業群–基礎方案事業群，由許祐嘉和朱培蘭共同領導。

隨著這一策略升級，華碩的布局已清晰地劃分四大核心事業群，各自擔綱推動我們 AI 策略的核心支柱，協同擘劃卓越未來。

我們堅信建立強大且高度整合的基礎架構是釋放 AI 潛力的關鍵。IS BG專注於伺服器、儲存裝置、網通、邊緣與雲端等解決方案，持續提升華碩在全球 AI 領域的競爭力，特別是在雲端計算、企業、通路、邊緣運算和解決方案，我們也致力於為客戶及合作夥伴提供可靠、可擴展且具長期價值的服務。

支持高成長動能，實踐客戶承諾： 將 ISG BU擴大規模至IS BG，展現我們對於全球客戶的堅定承諾，並支持客戶及我們未來的高成長需求，共同建構世界級的AI基礎設施。

擴張事業群資源，深植核心競爭力： IS BG將擴大對研發人才、業務團隊及各項營運資源的投入，強化創新與營運能力，建構具最佳競爭力的完整AI解決方案。

優化價值溪流，落實設計思維： 我們將貫穿並優化從產品端到客戶端的價值溪流 (Value Stream)，全面提升效率、速度與品質，落實設計思維，精益求精，為客戶創造最大價值。

我們相信，強大且高度整合的組織是釋放團隊潛力的關鍵，並提供對全球客戶及合作夥伴的堅強支持，期待IS BG與客戶暨合作夥伴攜手在 AI 時代創造無限可能。

感謝所有華碩同仁展現出的熱情與承諾，以及對公司願景的信賴。基於各團隊及事業群間的協同合作，我們將持續致力於將Incredible Possibilities轉化為具體而深遠的成果。讓我們並肩齊心，無畏前行。

