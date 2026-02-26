記憶體周期面臨分化！大摩解析亞洲模組廠三隱憂 群聯降評「中立」

近半年來記憶體族群不斷飆漲，外資摩根士丹利（大摩）表示，AI雖推升NAND需求，但亞洲模組廠恐面臨毛利率壓縮、供應受限及消費型SSD需求轉弱等挑戰。台廠中，大摩唯一將群聯（8299）評等降至「中立」，不過目標價反升至1,800元。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻表示，AI需求推升NAND用量，但亞洲模組廠毛利率恐面臨壓縮壓力。觀察顯示，模組廠同時承受供應受限、毛利率回歸常態，以及NAND價格上漲導致消費型SSD需求轉弱等挑戰。

基於此，大摩將群聯評等調由「優於大盤」降至「中立」，不過目標價反而由1,000元大升至1,800元，是唯一被調降評等的記憶體台廠。此外，陸廠江波龍評等也遭調降至「中立」。

整體來看，詹家鴻分析記憶體產業雖步入超級周期，但受益程度出現分化。AI需求強勁與供給吃緊，明顯改善原廠議價能力，市場預估記憶體供應鏈每股稅後盈餘（EPS）年增率高達279%，遠優於全球科技產業平均37%。自2025年9月以來，NAND原廠股價大漲566%，明顯領先模組廠219%的漲幅，資金動能逐步向上游集中。

事實上，在AI資本支出擴張與製程技術遷移帶動下，擁有晶圓廠的相關公司受益最為明顯，且議價優勢將持續向具產能與技術主導權的DRAM與NAND原廠集中，例如鎧俠（KIOXIA）等這類公司。

相較之下，NAND模組廠經營環境轉趨嚴峻。隨低成本庫存預估於2026年下半年逐步消化完畢，毛利率將回歸常態水準。加上原廠將晶圓產能轉向毛利較高的AI資料中心產品，消費性電子需求疲弱亦削弱模組廠定價能力，因此整體獲利空間面臨壓力。