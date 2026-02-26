快訊

最新財產申報！賴總統存款及債務大減 新購日幣基金破千萬

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

記憶體周期面臨分化！大摩解析亞洲模組廠三隱憂 群聯降評「中立」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
近半年來記憶體族群不斷飆漲，外資摩根士丹利（大摩）表示，AI雖推升NAND需求，但亞洲模組廠恐面臨毛利率壓縮、供應受限及消費型SSD需求轉弱等挑戰。路透
近半年來記憶體族群不斷飆漲，外資摩根士丹利（大摩）表示，AI雖推升NAND需求，但亞洲模組廠恐面臨毛利率壓縮、供應受限及消費型SSD需求轉弱等挑戰。路透

近半年來記憶體族群不斷飆漲，外資摩根士丹利（大摩）表示，AI雖推升NAND需求，但亞洲模組廠恐面臨毛利率壓縮、供應受限及消費型SSD需求轉弱等挑戰。台廠中，大摩唯一將群聯（8299）評等降至「中立」，不過目標價反升至1,800元。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻表示，AI需求推升NAND用量，但亞洲模組廠毛利率恐面臨壓縮壓力。觀察顯示，模組廠同時承受供應受限、毛利率回歸常態，以及NAND價格上漲導致消費型SSD需求轉弱等挑戰。

基於此，大摩將群聯評等調由「優於大盤」降至「中立」，不過目標價反而由1,000元大升至1,800元，是唯一被調降評等的記憶體台廠。此外，陸廠江波龍評等也遭調降至「中立」。

整體來看，詹家鴻分析記憶體產業雖步入超級周期，但受益程度出現分化。AI需求強勁與供給吃緊，明顯改善原廠議價能力，市場預估記憶體供應鏈每股稅後盈餘（EPS）年增率高達279%，遠優於全球科技產業平均37%。自2025年9月以來，NAND原廠股價大漲566%，明顯領先模組廠219%的漲幅，資金動能逐步向上游集中。　

事實上，在AI資本支出擴張與製程技術遷移帶動下，擁有晶圓廠的相關公司受益最為明顯，且議價優勢將持續向具產能與技術主導權的DRAM與NAND原廠集中，例如鎧俠（KIOXIA）等這類公司。

相較之下，NAND模組廠經營環境轉趨嚴峻。隨低成本庫存預估於2026年下半年逐步消化完畢，毛利率將回歸常態水準。加上原廠將晶圓產能轉向毛利較高的AI資料中心產品，消費性電子需求疲弱亦削弱模組廠定價能力，因此整體獲利空間面臨壓力。

模組廠 NAND AI

延伸閱讀

十銓去年第4季一季賺贏四年總和

群聯目標價 大摩喊1,800元

營收暴衝6倍的記憶體股：南亞科

群聯CEO潘健成賣股？ 本人出面喊沒這回事

相關新聞

三星新機來了！台積大贏家 大立光、晶技等供應鏈同樂

手機品牌大廠三星今（26）日在美國舊金山舉辦新品發表會，一口氣發表三款Galaxy S26系列新機以及真無線藍牙耳機Ga...

愛立信揪聯發科、蘋果攻6G

聯發科躋身全球6G大咖，將與蘋果、愛立信組團，攜手建構6G生態系。法人指出，此次合作，象徵台灣在全球6G生態系技術發展中...

中華電信攜手聯發科、諾基亞 締造5G上傳400Mbps里程碑

中華電信今日宣布與聯發科、諾基亞（Nokia）聯手，於高雄亞灣新創園區成功完成重大技術突破。三方在 3GPP Relea...

解決資安痛點 來毅數位助力澳洲學校打造銀行等級校園身分認證防護

專注於零信任資安解決方案的來毅數位宣布攜手澳洲代理商Auspac One，成功將Keypasco多因素身分認證（MFA）...

馬年開工台積電股票衝上2千元 嘉科封測廠夜色點亮台灣希望之燈

馬年新春開工，台積電股價強勢站上2千元大關，人工智慧浪潮席捲全球，先進製程與封裝產能供不應求，台積電加碼深耕台灣，嘉義科...

聯發科練功多年 掌握AI與6G時代話語權

6G時代倒數計時，聯發科與蘋果、愛立信這些國際大咖成為盟友，將更能掌握AI與6G時代話語權。聯發科躋身6G領先群並非憑空...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。