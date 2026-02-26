5G速度再突破！中華電攜聯發科、諾基亞 上傳突破400M 下載逾1.3G

中華電信（2412）26日宣布與全球晶片設計大廠聯發科技（2454）（MediaTek）及人工智慧時代連接技術全球領導者諾基亞（Nokia）聯手，於高雄亞灣新創園區成功完成重大技術突破。

中華電信指出，三方在 3GPP Release 17標準下，首度於商用網路環境中驗證「上行發射切換」（Uplink Tx Switching）技術。實測結果顯示，不僅5G上傳速率突破400 Mbps，同時下載速率亦超過1.3 Gbps，充分展現中華電信在5G-Advanced技術演進上的領先實力。

為確保新技術在商用網路的穩定性，中華電信指出，在此次商網實測前，先行於內部實驗室進行了嚴謹的預先驗測，確認不同頻段組合的效能表現與系統穩定度。

隨後在高雄亞灣商網實地驗證中，採用搭載聯發科技最新5G-Advanced數據機M90作為5G終端測試平台並搭配諾基亞5G基地台，成功整合3.5GHz與2.1GHz頻段。透過智慧化的動態切換機制，精準調度傳輸路徑，最大化頻譜使用效率，達成上傳速率極速的優異成果。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，中華電信致力於推動5G-Advanced技術的演進。此次與聯發科技、諾基亞的三方合作，實測突破400 Mbps的國內最快上傳網速成績，證明了中華電信擁有最優質的頻譜組合與技術調教能力，能為客戶提供差異化的5G 服務。

隨著生成式AI與沉浸式體驗的日益普及，用戶對於「上傳」頻寬的需求正急劇增加。這不僅為未來AI高畫質即時運算、XR元宇宙互動等對上傳頻寬要求嚴苛的應用奠定堅實基礎，也預示著5G應用將邁入一個嶄新的高效能時代。