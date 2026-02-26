AI 與雲端需求帶動 資服業去年第4季營收創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數發部26日公布2025年第4季電腦及資訊服務業營業額達1,907.1億元，創歷年同季新高，年增8.5%。其中，電腦程式設計業1,415.4億元，年增11.11%，主要受惠企業與公部門加速導入AI、雲端服務及數位治理相關應用，並隨工業4.0與半導體大廠跨境營運需求擴大，帶動系統整合、軟體開發與委外維運服務成長。資訊服務業第4季營業額為491.7億元，年增1%，顯示平台營運、資料處理及訂閱型服務維持穩定表現。

數發部表示，整體而言，2025年全年電腦及資訊服務業營業額達6,596億元，年增8.06%，其中，電腦程式設計業年增10.87%，資訊服務業年增0.75%。累計表現顯示，大型企業、製造業、金融機構與政府單位持續擴大AI、雲端及資安投資規模，進一步帶動系統整合與顧問服務需求穩定成長。

展望2026年，數發部表示，隨著企業持續加大對AI、雲端及資安之投資，政府推動數位政府與智慧服務相關政策，並在資服業者與企業加速拓展海外市場之帶動下，預期電腦及資訊服務業成長動能可望延續，持續成為推動台灣數位經濟發展之重要引擎。

