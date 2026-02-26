解決資安痛點 來毅數位助力澳洲學校打造銀行等級校園身分認證防護

專注於零信任資安解決方案的來毅數位宣布攜手澳洲代理商Auspac One，成功將Keypasco多因素身分認證（MFA）解決方案導入澳洲墨爾本天主教學校，協助納扎瑞斯中學（Nazareth College）突破「校園手機禁令」與「網路保險高強度驗證要求」之間的雙重夾擊。

來毅數位指出，隨著數位教學普及，各國校園中使用筆電、手機的機率大幅增加，也因此造成資安漏洞。近年澳洲教育部門對網路保險與防禦架構提出嚴格的多因素認證要求，多數學校嚴格執行「課堂禁用手機」政策，導致依賴手機簡訊(SMS)或行動App驗證的傳統多因素認證解決方案在校園內寸步難行。

來毅數位在澳洲的代理商Auspac One共同創辦人Campbell Pan指出，澳洲教育體系近年頻繁面臨駭客威脅，因此選擇與來毅數位聯手合作，透過Keypasco的「設備綁定」來化解難題，期待為校園、學生打造一個安全且穩定的學習空間。

來毅數位憑藉其多因素身分認證專利技術，將認證機制從手機轉移至隨身的學習筆電上，使學校無須配給學生實體金鑰，即可安全相容Hybrid混合雲架構。納扎瑞斯中學IT部門強調，相較於發放實體硬體金鑰，來毅數位的方案省去龐大的採購、遺失補辦與物流成本。該方案並展現極高的架構彈性，能支援混合雲環境，與校內既有的網域控制器無縫整合，讓全校1,100名學生的Windows與macOS裝置在短時間內便全數納入安全監控。

來毅數位總經理林欣怡表示，透過此次與納扎瑞斯中學的成功合作案例，補強了M365 平台在特殊情境下的資安保護力。目前來毅數位在墨爾本已完成導入首間學校，與其他校區的合作洽談也已進入加速階段。未來可望將此驗證模式進一步導入至更多校園或各類企業環境中，協助解決類似的資安痛點。預期能在2026年底前擴展至澳洲多個城市，此舉不僅能擴張來毅數位海外商業版圖，更期許能為全球教育產業打造更加穩固、智慧且永續的教學基石。