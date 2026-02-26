馬年開工台積電股票衝上2千元 嘉科封測廠夜色點亮台灣希望之燈

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
馬年新春開工，台積電股價強勢站上2千元大關，嘉義科學園區CoWoS先進封裝廠馬力全開，夜間燈火通明，緊鄰下周開幕的台灣燈會會場，燈區陸續試燈，與台積電廠區徹夜明亮光輝映，網友打趣稱燈海是「台灣希望之燈」，象徵護國神山希望之燈。記者魯永明／攝影
馬年新春開工，台積電股價強勢站上2千元大關，人工智慧浪潮席捲全球，先進製程與封裝產能供不應求，台積電加碼深耕台灣，嘉義科學園區CoWoS先進封裝廠馬力全開，夜間燈火通明，緊鄰下周開幕的台灣燈會會場，燈區陸續試燈，與台積電廠區徹夜明亮光輝映，網友打趣稱燈海是「台灣希望之燈」，象徵護國神山希望之燈。

春節期間燈火通明，先進封裝廠P1廠區工程如火如荼，為趕在明年投入生產，施工團隊夜以繼日趕工，從高鐵嘉義站特區遠望，整片廠區宛如不夜城。至於P2廠完成裝機啟動試機，今年量產，為AI晶片龐大需求提供關鍵支援。隨著高效能運算與AI應用爆發，CoWoS先進封裝技術成為產業核心戰場。嘉科廠肩負擴充產能重任，未來P1、P2相繼到位後，將進一步強化台灣在全球半導體供應鏈的戰略地位。

巧合的是，嘉科園區緊鄰3月3日開幕的台灣燈會會場。連日燈區陸續試燈，16大主題燈區流光溢彩，與台積電廠區徹夜明亮工程燈光相互輝映，形成獨特天際線景象。台積電1月22日舉辦嘉科廠媒體導覽活動，宣示持續擴大投資規模，強調工安零事故目標。

新春開工台積電股價突破新高，嘉義廠區加速推進，台積電以實際行動回應全球AI浪潮龐大需求。當燈會燈火與晶圓廠夜光交織成景，不僅點亮嘉義夜空，也映照出台灣半導體產業在新的一年昂首邁進的堅定步伐。

台積電 台灣燈會 嘉義 封測

