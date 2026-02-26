矽光子 CPO 普及仍欠東風？貿聯指一關鍵待突破 台南廠將量產光通訊

AI伺服器基礎建設傳輸技術將朝「光進銅退」發展，連接線束大廠貿聯-KY（3665）表示，在技術標準、維修成本及實際應用上，矽光子（CPO）普及沒那麼快，尤其是插拔接頭開發還要一兩年時間，長期也會是「光銅並存」，貿聯-KY更側重光難取代的電傳輸業務，並已組建團隊投入CPO相關連接介面的研發。

貿聯-KY在2025年底宣布收購位於中國深圳的光通訊產品供應商新富生光電，貿聯-KY總經理鄧劍華25日說明指出，新富生在資料中心的光纖跳線（Optical Patch Cord）居業界領先地位，也在半導體設備技術著墨深，該併購案已在2026年1月完成，目前正計劃移轉技術與產能到台南廠。

鄧劍華指出，貿聯-KY本身也可以投資研發，但要建立累積幾十年經驗，獲得國際大廠認證的團隊跟產線，時間成本過高，併購是有效率的方法，他更透露該團隊技術深受客戶肯定，甚至康寧看了都驚為天人，要求配合設廠，貿聯-KY透過併購取得客戶驗證過的生產標準及技術。

貿聯-KY是銅傳輸線大廠，AI資料中心供應包括數據與電力傳輸線束，對於市場預期未來AI資料中心追求傳輸效率，將光進銅退以光傳輸替換銅連接線，對此鄧劍華表示，進度不如外界想像得快，技術預估要1～2年才會成熟，最大挑戰是維修成本過高，該痛點預計要等插拔接頭模組開發出來後才能解決。

他解釋，現階段CPO是把光學元件與交換器晶片封裝在一起，一旦故障，整台設備要一起處理，成本太高，除非耗電真的很低，否則不划算，其次現在業界還沒有統一標準，各家業者都有自己的CPO技術，不同廠商的公頭母頭不見得匹配互連，問題尚未獲得解決。

貿聯-KY解釋，電力傳輸用光也不合理，機櫃內短距離傳輸（如7米內）用銅線在成本、散熱與傳輸效率上仍具優勢，特別是家了Retimer的AEC高速傳輸線，而在CPO傳輸上，未來也需要連接器，故這也是貿聯-KY的機會。

即便預期CPO短期內不會大量普及，但貿聯-KY坦言仍對該趨勢不安，也已透過併購新富生在內部組建團隊做CPO連接器相關研究，跟業界進行接洽，確保技術不落人後。

鄧劍華表示，資料中心正從傳統標準機櫃的50V架構，邁向800V HVDC（高壓直流），貿聯已啟動未來5至10年的戰略架構，投入高功率密度與高能效關鍵技術，他期望今年800HVDC產品就能進入量產，也已與客戶合作開發下一代銅傳輸技術1.6T。

地緣政治效應影響全球科技零組件業者，貿聯-KY也正透過兩策略提高客戶黏著度：一個是提供投入更多資源與客戶共同設計，參與次系統及系統整合服務，目前在半導體領域已有成果，鄧劍華表示，10大半導體設備商中有7家是貿聯-KY客戶，奠定了業務轉型良好基礎。

而另一策略是在高階電源與連接器領域，貿聯-KY從照規格做轉變為跟客戶共同制訂規格，取得專利，這也讓客戶跟貿聯-KY已經在做未來一兩代產品的研發，反過來客戶還希望貿聯-KY授權專利給第二家連接器供應商，分散供應鏈風險。

貿聯-KY舉例，現在客戶次世代產品的電力線連安規標準都還沒有，貿聯-KY得在產品設計出來後，要客戶催促安規認證機構如UL盡快認證規格，否則產品沒辦法上市，以此證明其參與客戶早期新品開發的深度，而由於累積夠多專利，競爭者也願意跟貿聯-KY互換授權，打破過去互不往來局面。