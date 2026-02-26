聯發科練功多年 掌握AI與6G時代話語權

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

6G時代倒數計時，聯發科（2454）與蘋果、愛立信這些國際大咖成為盟友，將更能掌握AI與6G時代話語權。聯發科躋身6G領先群並非憑空得來，該公司已默默「練功」多年，如今就等6G最快2030年商轉時寶劍出鞘，並大展拳腳。

行動通訊晶片本來就是聯發科主要業務，隨著市場演進，聯發科也持續布局最新前瞻技術，展現在5G時代之後，也要接續在6G時代繼續當領頭羊的企圖心。

聯發科執行長蔡力行先前在法說會中提到，該公司在衛星相關業務方面，是其相當有信心的領域，雖然還無法具體斷言成長速度會有多快。但無論是數據機或相關WiFi解決方案，都已具備優勢地位，並將在此基礎上持續增長。

聯發科早在2022年發表的「6G 願景白皮書」中，就談到6G技術發展時程，估計初步標準化工作可能於2024年至2025年左右開始，並於2027年至2028年左右發表第一版標準。

進展至2025年，聯發科在去年的MWC現場，就先展示兩大邁向6G的技術，一項是整合通訊與運算技術，讓終端裝置算力如有不足，必須向雲端借力時能有效即時運作。

另一項則是可應用在6G的FR3頻段相關技術，可同時進行傳送與接收。

聯發科衝6G，也積極與國際大咖結盟，去年MWC就與英特爾、宏達電旗下HTC G REIGNS共同展示6G混合計算技術。

6G 聯發科

延伸閱讀

愛立信攜手聯發科、蘋果 布局6G生態系

業績佳且切入矽光子的飆股

台股衝上3萬5 台積電直奔2000元

台股35,000點穩了？台積電盤後鉅額交易驚見2,073元歷史天價

相關新聞

三星新機來了！台積大贏家 大立光、晶技等供應鏈同樂

手機品牌大廠三星今（26）日在美國舊金山舉辦新品發表會，一口氣發表三款Galaxy S26系列新機以及真無線藍牙耳機Ga...

聯發科衝6G！結盟蘋果、愛立信 2027年挑戰賺逾十個股本

聯發科躋身全球6G大咖，將與蘋果、愛立信組團，攜手建構6G生態系。法人指出，此次合作，象徵台灣在全球6G生態系技術發展中...

蘋果Mac Mini移回美國製造 委託鴻海休士頓廠區生產

蘋果擴大美國製造，鴻海扮演重要夥伴。華爾街日報報導，蘋果首度揭露鴻海位在美國德州的休士頓廠，該廠正在生產AI伺服器，同時...

聯發科練功多年 掌握AI與6G時代話語權

6G時代倒數計時，聯發科與蘋果、愛立信這些國際大咖成為盟友，將更能掌握AI與6G時代話語權。聯發科躋身6G領先群並非憑空...

王石升任聯電執行長 簡山傑接欣興董事長

晶圓代工業者聯電昨（25）日舉行董事會，決議通過高階主管人事異動，現任共同總經理王石將升任聯電執行長，執行副總經理徐明志...

聯電高階主管人事異動！王石升任執行長 徐明志升任總經理

聯電（2303）今(25)日舉行董事會，決議通過高階主管人事異動，現任共同總經理王石將升任聯電執行長，執行副總經理徐明志...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。