聯發科練功多年 掌握AI與6G時代話語權

6G時代倒數計時，聯發科（2454）與蘋果、愛立信這些國際大咖成為盟友，將更能掌握AI與6G時代話語權。聯發科躋身6G領先群並非憑空得來，該公司已默默「練功」多年，如今就等6G最快2030年商轉時寶劍出鞘，並大展拳腳。

行動通訊晶片本來就是聯發科主要業務，隨著市場演進，聯發科也持續布局最新前瞻技術，展現在5G時代之後，也要接續在6G時代繼續當領頭羊的企圖心。

聯發科執行長蔡力行先前在法說會中提到，該公司在衛星相關業務方面，是其相當有信心的領域，雖然還無法具體斷言成長速度會有多快。但無論是數據機或相關WiFi解決方案，都已具備優勢地位，並將在此基礎上持續增長。

聯發科早在2022年發表的「6G 願景白皮書」中，就談到6G技術發展時程，估計初步標準化工作可能於2024年至2025年左右開始，並於2027年至2028年左右發表第一版標準。

進展至2025年，聯發科在去年的MWC現場，就先展示兩大邁向6G的技術，一項是整合通訊與運算技術，讓終端裝置算力如有不足，必須向雲端借力時能有效即時運作。

另一項則是可應用在6G的FR3頻段相關技術，可同時進行傳送與接收。

聯發科衝6G，也積極與國際大咖結盟，去年MWC就與英特爾、宏達電旗下HTC G REIGNS共同展示6G混合計算技術。