聯發科衝6G！結盟蘋果、愛立信 2027年挑戰賺逾十個股本

聯發科（2454）躋身全球6G大咖，將與蘋果、愛立信組團，攜手建構6G生態系。法人指出，此次合作，象徵台灣在全球6G生態系技術發展中，已入列第一梯隊，聯發科扮演領頭羊，明年可望挑戰賺逾十個股本。

6G是下世代行動通訊技術，傳輸速度將比現在的5G提升五倍到50倍，傳輸速度上看1Tbps，網路延遲降低10倍至100倍，迎向AI發展，6G技術更顯關鍵。

聯發科躍居全球6G要角，昨天股價大漲45元、收1,870元，創收盤新高價，漲幅2.46%。法人看好，聯發科2026年在AI業務挹注下，可望抵銷手機需求下滑影響，全年營收仍將維持成長，預估2026年、2027年每股純益分別為68.34元、104.31元。

聯發科近年在行動通訊技術已經站上國際一線梯隊。公司預期，今年營運將持續受惠AI產業大趨勢成長，並將在這基礎之上，持續投資包括5G衛星通訊、6G、先進製程及先進封裝等關鍵技術，以布局邊緣AI與雲端AI解決方案，全力掌握未來成長契機。

愛立信扮演這次串連聯發科與蘋果一起建構6G生態系的核心，愛立信昨（25）日表示，6G網路將建立在3GPP標準之上，並結合O-RAN聯盟的規範，以打造一個開放且具備全球擴展性的創新平台。

這次三家大廠合作，將以「生態系為核心」的開發模式，目標驗證並展示關鍵6G能力。三家公司均積極推動6G演進，以穩健3GPP標準為基礎，確保新一代行動網路具備可擴展性、開放性，並能滿足AI所驅動的應用不斷演進的網路需求。

目前行動通訊技術標準制定單位3GPP持續推動6G標準，預估2026年底到2027年可望有初版標準出爐。愛立信預估，首批可實施的技術規範預計2029年完成，2030年邁入商用化。

2026世界行動通訊大會（MWC 2026）將於3月2日至5日於巴塞隆納舉行，愛立信、聯發科與蘋果將6G關鍵技術端上MWC國際舞台，秀出「預標準（Pre-standard）」5G與6G頻譜共享，及6G原型系統的最新進展。

愛立信與聯發科將在MWC 2026共同展示6G厘米波技術，滿足各類新興應用與各式未來裝置對於資料傳輸日益增長的需求，並適用於AI增強擴增實境（AI-enhanced XR）及各類低延遲應用場景，整合愛立信的無線接取網路（RAN）與聯發科的用戶終端設備（UE）原型機，呈現「競爭型緩衝狀態報告」全新6G技術，是未來AI增強擴增實境及其他次世代前瞻應用得以普及的致勝關鍵。

此外，愛立信與蘋果合作5G與6G之間的「多重無線存取技術頻譜共享（MRSS）」，可協助電信商實現從5G到6G的平順遷移與共存，將資源浪費與訊號傳送負擔降至最低。