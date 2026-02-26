王石升任聯電執行長 簡山傑接欣興董事長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

晶圓代工業者聯電（2303）昨（25）日舉行董事會，決議通過高階主管人事異動，現任共同總經理王石將升任聯電執行長，執行副總經理徐明志則獲任命為總經理暨營運長，並成為董事會成員。現任共同總經理簡山傑已獲選為集團轉投資公司欣興電子董事長

聯電表示，這項人事異動是為落實公司高階經理人接班規畫，並確保公司持續具備競爭力。聯電於2017年跟進台積電採用雙首長制，任命簡山傑與王石為共同總經理，兩人帶領公司進行策略轉型，專注於高成長市場的特殊製程技術，在他們的領導下，聯電的獲利能力大幅提升。

聯電董事長洪嘉聰表示，這次的人事調整旨在進一步強化執行力、提升決策效率，同時維持策略的延續性。洪嘉聰也特別感謝簡山傑多年來的領導表達最深的感謝，協助聯電度過許多重大機會與挑戰。

聯電 董事長 總經理

三星新機來了！台積大贏家 大立光、晶技等供應鏈同樂

手機品牌大廠三星今（26）日在美國舊金山舉辦新品發表會，一口氣發表三款Galaxy S26系列新機以及真無線藍牙耳機Ga...

聯發科衝6G！結盟蘋果、愛立信 2027年挑戰賺逾十個股本

聯發科躋身全球6G大咖，將與蘋果、愛立信組團，攜手建構6G生態系。法人指出，此次合作，象徵台灣在全球6G生態系技術發展中...

蘋果Mac Mini移回美國製造 委託鴻海休士頓廠區生產

蘋果擴大美國製造，鴻海扮演重要夥伴。華爾街日報報導，蘋果首度揭露鴻海位在美國德州的休士頓廠，該廠正在生產AI伺服器，同時...

聯發科練功多年 掌握AI與6G時代話語權

6G時代倒數計時，聯發科與蘋果、愛立信這些國際大咖成為盟友，將更能掌握AI與6G時代話語權。聯發科躋身6G領先群並非憑空...

