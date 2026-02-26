三星新機來了！台積大贏家 大立光、晶技等供應鏈同樂

手機品牌大廠三星今（26）日在美國舊金山舉辦新品發表會，一口氣發表三款Galaxy S26系列新機以及真無線藍牙耳機Galaxy Buds4；其中，最高階機種S26 Ultra的處理器由高通獨家供應，並由台積電（2330）以3奈米製程打造。

三星此次新品發布會被定位為「AI時代的進階里程碑」，共有S26、S26 +與S26 Ultra三款機型，全系列相機模組採全新透明環境島設計，並且首度導入eSIM功能，同時實體雙SIM卡槽，並有白、藍、黑、紫等四色選擇。

其中，入門款S26螢幕擴大為6.3吋，電池容量也升級為4300mAh，進階款S26+則搭載5,000萬畫素主鏡頭與1,200萬畫素前置自拍鏡頭，而最高階機種S26 Ultra則搭載6.9吋螢幕、5,000mAh電池容量，配有最高2億畫素主鏡頭與5,000萬畫素五倍光學鏡頭與5,000萬畫素超廣角鏡頭。

至於處理器方面，S26、S26+的處理器由高通與三星自身共同供應，而S26 Ultra則是獨家搭載高通最新Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，由台積電獨家代工；該處理器能讓S26 Ultra的CPU效能較前代提升19%、NPU提升39%、GPU提升24%，並加速AI運算速度。

值得注意的是，S26 Ultra新機在夜拍功能也大幅升級，光圈進光量增加47%，遠距離鏡頭光圈進光量提升37%。

至於AI功能部分，包括搜尋圈支援延伸文字指令、AI來電篩選、音訊橡皮擦升級等；其中，AI來電篩選可主動詢問來電者目的並顯示在手機螢幕，提供用戶判斷是否接聽來電。

此外，S26 Ultra內建AI智慧防窺功能，據悉，三星主要是透過關閉部分螢幕光線，藉此達到防窺作用，此為市面上智慧手機首見的功能。

至於供應鏈方面，台積電因獨家代工高通處理器，因此成為最大贏家，而鏡頭模組則為大立光負責供貨，晶技則是供應頻率元件，三家台廠均扮演吃重角色。

隨著三星新款旗艦機Galaxy S26系列正式發表，市場憂心記憶體缺貨漲價恐影響手機銷售動能，不過三星與蘋果因各具優勢，估計影響較小，其餘品牌廠則必須警戒。

業界人士指出，不光是供應鏈出現挑戰，包含手機終端售價也很可能必須調漲，尤其是對價格較為敏感的市場，若中低階手機調漲價格，勢必會影響銷售量表現，因此今年對手機業者而言恐怕較為艱辛。