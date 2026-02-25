趨勢科技3月初啟動徵才與實習計畫 聚焦AI三大應用面向人才

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技持續培育能夠真正將AI技術轉化為資安能力的專業團隊，3月起正式啟動2026年校園徵才和暑期實習計畫，2026年度徵才重點職缺涵蓋機器學習／AI工程師、DevOps工程師、C／C++軟體工程師、軟體測試工程師、軟體工程師，以及資安威脅研究人員等人才。

趨勢科技長期前瞻布局AI發展脈動，將人才培育核心鎖定在能夠真正「落地應用」的實戰型人才，今年將聚焦AI研發與創新、AI應用與系統整合、數據分析與商業洞察三大面向，延攬AI專才。

面相一為AI研發與創新，聚焦最新AI、機器學習與深度學習技術，投入大型模型訓練與演算法實驗，並以AI強化資安偵測與分析能力，專注於延攬熱衷前沿研究、勇於挑戰技術極限的AI專才。

面相二為AI應用與系統整合，著重AI Agent、Copilot及LLM應用開發，結合資料流程建置、MLOps與雲端部署，將技術整合導入產品、內部平台與實際客戶場景，吸引致力於將AI打造成真正產品的開發者加入。

面相三為數據分析與商業洞察，透過Power BI、Tableau等工具建構視覺化分析儀表板，將大數據轉化為可行洞察，支援產品策略與商業決策，鎖定擅長以數據驅動決策、影響產品方向的分析人才。

趨勢科技技術團隊涵蓋資安威脅預測、AI軟體開發、大數據分析、雲端架構、前端設計、使用者經驗等多元專業領域，並透過多元培訓機制包含新鮮人培訓計畫、Trend University、Master Class、AI Hackathon等內部學習與競賽平台，協助同仁在實戰中精進AI技術、產品思維與跨域合作能力。

趨勢科技2026年度校園徵才計畫將於3月7日正式開跑，首場就業博覽會將於台灣大學展開，共將舉辦3場校園就業博覽會與7場企業說明會，積極延攬能將AI前沿技術與大數據轉化為可為協助解決客戶問題所用資訊及決策動能的頂尖菁英。活動現場將由多位趨勢科技工程師、技術主管及人資分享職場實戰洞察。5月16日舉辦趨勢體驗日，邀請大專院校生到辦公室參訪，搶先體驗趨勢科技熱情活力、開放包容的企業文化；同時，趨勢科技也力邀資訊、設計相關背景的學生報名2026年暑期實習，透過實地學習與活動參與，全面提升專案開發、軟體技術、資安知識、溝通表達、簡報實戰等五大能力。