Garmin去年業績創高 今年營收估年增9%

Garmin去年總營收達72.5億美元，年增15%，每股盈餘8.56美元，均創歷史新高，年出貨量首度突破2000萬台大關。展望2026年，Garmin預估，營收將達79億美元，較2025年成長約9%。

Garmin今天公布2025年全球財報，全年總營收達72.5億美元，年成長15%，創歷史新高，年出貨量首度突破2000萬台大關；營業利潤18.8億美元，年增18%，毛利率為58.7%，營業利益率達25.9%，每股盈餘8.56美元，再創新高。

Garmin總裁兼首席執行長派柏（Cliff Pemble）表示，Garmin於2025年創下總營收、5大產品線營收與出貨量新紀錄，成長動能來自多元化市場布局策略。展望未來，Garmin創新產品生態系持續鞏固市場地位，迎接全球市場活躍需求，2026年預估營收再成長9%。

Garmin表示，近期將在台灣推出Garmin inReach Mini3衛星通訊器，強化安全科技的整合實力；同時推出Approach G82 GPS高爾夫雷達偵測訓練儀，提供揮桿分析系統。此外，Garmin Health持續推動穿戴式健康數據應用，攜手健康與健身數據分析平台Fitrockr，推出首個專為亞洲打造的健康研究資助計畫。

Garmin表示，健康休閒產品線去年營收成長33%；航空產品線受OEM與後裝市場的雙重帶動下，全年營收成長13%；航海產品線全年營收成長10%，主要由導航儀帶動成長；車用OEM產品線全年營收成長9%。

展望2026年，Garmin預估，營收將達79億美元，較2025年成長約9%，毛利率58.5%，營業利率達25.5%。