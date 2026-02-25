快訊

聯電高階主管人事異動！王石升任執行長 徐明志升任總經理

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電現任共同總經理王石升任執行長 。圖／聯電提供
聯電現任共同總經理王石升任執行長 。圖／聯電提供

聯電（2303）今(25)日舉行董事會，決議通過高階主管人事異動，現任共同總經理王石將升任聯電執行長，執行副總經理徐明志則獲任命為總經理暨營運長，並成為董事會成員。現任共同總經理簡山傑已獲選為集團轉投資公司欣興電子董事長

聯電表示，這項人事異動是為落實公司高階經理人接班規畫，並確保公司持續具備競爭力。

聯電於2017年跟進台積電採用雙首長制，任命簡山傑與王石為共同總經理，兩人帶領公司進行策略轉型，專注於高成長市場的特殊製程技術。在他們的領導下，聯電的獲利能力大幅提升，並成為客戶信賴的晶圓代工夥伴，公司市值在其任內成長約五倍。

聯電董事長洪嘉聰表示，這次的人事調整，是為了因應快速變化的產業環境與市場機會，聯電持續調整組織架構。他說：「這項調整旨在進一步強化執行力、提升決策效率，同時維持策略的延續性。」洪嘉聰也特別感謝簡山傑多年來的領導表達最深的感謝，協助聯電度過許多重大機會與挑戰。

新任徐明志總經理暨營運長，2003年加入聯電美國子公司，目前是公司高階管理團隊的核心成員，負責規劃聯電全球多元據點的營運，並統籌企業行銷、客戶工程及業務策略。

聯電執行副總徐明志升任總經理暨營運長。圖／聯電提供
聯電執行副總徐明志升任總經理暨營運長。圖／聯電提供

