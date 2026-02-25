中華電搶占Pre-6G制高點 總座林榮賜率隊前進MWC秀多軌衛星、IOWN

2026年全球通訊產業年度盛會「世界行動通訊大會」（MWC）下周登場，中華電信（2412）總經理林榮賜率隊前進西班牙，大秀獨步全台多軌衛星及IOWN全光網路，全面展開「布局Pre-6G次世代通訊先機」的核心策略，搶占Pre-6G制高點。

MWC 2026將於3月2日至5日在西班牙巴塞隆納盛大舉辦，以「The IQ Era」為主題，聚焦探討5G-Advanced/pre-6G次世代行動通訊演進、行動通信與衛星網路（NTN）整合，定調人工智慧（AI）與通訊網路深度融合的「智慧時代」正式來臨。

林榮賜親自率領中華電信總公司、網路技術分公司、國際電信分公司及電信研究院高階主管前進MWC 2026，全面展開「布局Pre-6G次世代通訊先機」的核心策略。

中華電信表示，本次赴會將與國際領導廠商展開深度交流，鎖定衛星通訊、全光網路（IOWN）及5G-Advanced等關鍵技術，期盼進一步鏈結台灣網通國家隊與國際產業鏈，鞏固台灣在全球通訊產業的關鍵地位，攜手全球夥伴搶占次世代通訊制高點。中華電信本次參展將聚焦四大亮點：

身為台灣衛星通訊服務領導品牌，中華電信表示，已成功建構涵蓋OneWeb低軌、SES中軌及ST-2高軌的「多軌衛星商用服務」，更預計於2026年底前新增啟用Astranis主權衛星，將全頻寬保留供台灣專屬使用，全面強化國家通訊自主性與韌性。

中華電信強調，本次MWC期間，中華電信將與多家國際主流衛星業者深入洽談，聚焦多軌衛星網路整合及手機直連衛星（Direct-to-Device）等創新服務，全方位打造「海、地、星、空」多層次通訊網路韌性。

迎向「The IQ Era」浪潮，中華電信認為，AI已成為驅動通訊網路進化的核心動能，將於會中與Microsoft、Google、AWS、Supermicro、Cisco以及Singtel、NTT DOCOMO等國際科技及電信龍頭交流，探討AI原生網路架構、邊緣AI整合與Agentic AI（代理AI）等前瞻應用，實現「AI賦能6G、6G支撐AI」的融合價值。此外，具備高速、低延遲、低耗能特性的全光網路為6G發展的關鍵基礎，身為IOWN Forum倡議董事的中華電信，也將參與IOWN國際會議，與全球產業領袖共同擘劃次世代智慧基礎設施。

近年中華電信結合AI與雲端技術推動網路智慧化維運，將於MWC 2026現場接受國際測速權威機構SPEEDTEST®頒發「連續八年最快行動網路」殊榮，讓世界看見台灣名列國際前茅的5G實力。

奠基於此優勢，中華電信強調，2026年啟動「5G SA（獨立組網）」計畫，展會期間將與Nokia、Ericsson等設備大廠簽署合作備忘錄（MOU），並與聯發科（2454）（MediaTek）、高通（Qualcomm）等晶片巨擘深度交流，強化從終端設備、網路基礎設施到創新應用的垂直整合，加速Pre-6G技術演進從驗證邁向商用。

此外，中華電信將於MWC開展首日（3月2日），連續第四年攜手經濟部產業發展署舉辦「台灣館國際交流酒會」，邀請逾百位國內外產業夥伴及國際電信業者齊聚交流。中華電信近年積極於國內建置5G O-RAN、衛星通訊與全光網路實驗環境，協助在地產品開發與互通測試，期盼藉MWC盛會，扮演橋接「台灣網通國家隊」與國際大廠的最強推手，帶領台灣通訊產業鏈共同迎向pre 6G與6G世代的無限商機。