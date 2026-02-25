圓剛拓展Physical AI應用 推進人形機器人商用布局

圓剛（2417）積極拓展Physical AI（實體人工智慧）應用，近期完成小型化個人機器人相關系統整合，並將應用延伸至人形機器人商用場景。

圓剛表示，此次整合聚焦於運算與感知的系統設計，結合 NVIDIA Jetson Thor 平台 的 AI 運算能力與RealSense 深度視覺感測技術，協助機器人在精巧機身中同時具備精準的環境感知與即時反應能力，加速人形機器人於實際場域中的導入。

圓剛表示，人形機器人在開發過程中，常因體積限制與系統整合複雜度，影響效能表現與部署效率。透過平台化與高度整合的系統設計，圓剛將原本多見於大型設備的 AI 運算平台以模組化方式導入至精巧機身中，同步兼顧運算效能與實際應用需求。

在視覺感知整合方面，圓剛與 RealSense 共同推出 SenseEdge 系統整合方案，並已採開發套件形式提供，整合深度視覺感測與邊緣 AI 架構，作為可直接導入的感知基礎，支援人形機器人在實際場域中進行環境理解、物件辨識與行動判斷，提升互動與運作的穩定性。此一整合方案讓開發夥伴得以將重心放在機器人應用服務與互動體驗的開發上，縮短產品從開發到實際部署的時程。

在人形機器人應用方面，圓剛亦同步推進相關商用布局，並以 NVIDIA Jetson Thor 平台為核心進行系統設計。相關整合成果預計將於後續國際展會中陸續對外展示，呈現 Physical AI 在不同機器人型態中的實際應用。

圓剛科技以領先的 Physical & Edge AI 技術，推動機器人、智慧城市與 AI 邊緣應用生態的發展，並作為 NVIDIA 的重要生態合作夥伴，持續實踐「AI.STREAMING」的品牌願景。