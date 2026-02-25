零壹科技宣布高階人事布局 強化產控架構 × 生態結盟 × 國際布局

深耕台灣資訊服務產業超過45年的零壹（3029）科技25日正式宣布高階人事異動，邀請產業資深領袖沈柏延（Brian Shen）接任零壹集團執行長，負責集團整體營運管理、組織整合與產業控股架構升級；原執行長暨策略長黃素娥則升任副董事長，未來將專注於策略投資、結盟拓展與新事業布局。新職務自（2026年3月2日）起生效。

零壹表示，此次布局以「傳承接棒、專業分工、雙軸驅動」為核心精神，透過經營治理與投資拓展並進，為集團打造更具韌性與規模化的長期成長曲線。新任執行長沈柏延長期深耕資訊服務與數位轉型產業，橫跨企業經營、產業協會與國際組織三大領域，具備深厚的策略整合與生態系治理經驗。其專長涵蓋企業經營管理、數位轉型策略規劃、AI與資安產業生態布局、系統整合與國際策略聯盟，兼具產業視野與實務操盤經驗。

沈柏延目前擔任中華民國資訊軟體服務商業同業公會（TISSA）理事長、世界創新暨科技及服務業聯盟（WITSA）亞太區副主席，同時為行政院智慧國家推動小組與多項國家級政策委員會成員；過去亦於大同集團服務逾40年，歷任大同世界科技董事長兼策略長、總經理等要職，帶領企業完成多次轉型與成長里程碑。沈柏延表示：「零壹擁有深厚的通路基礎與解決方案實力，未來將以產業控股與生態平台思維，整合資源、加速創新，與夥伴共創更大的市場價值。」

零壹指出，沈柏延的加入，將有助於：建構集團產控與治理架構，提升營運效率與綜效整合、串聯原廠、經銷與解決方案夥伴，深化生態圈合作、強化國際產業組織與跨境策略聯盟，拓展海外市場機會以及加速AI、雲端、資安與數據應用等高成長領域布局，透過其「策略整合型領導」與「平台式經營思維」，預期將為零壹帶來更具規模與長期競爭力的成長模式。

而原執行長黃素娥升任副董事長後，將聚焦於集團中長期資本與投資策略，持續推動策略投資、併購整合與產業結盟，深化零壹在亞太資訊服務市場的布局。零壹表示，未來由執行長專注營運治理與組織升級，副董事長主責投資與生態結盟，形成「營運 × 投資」雙軸並進架構，將使集團在快速變動的AI與雲端市場中，更具彈性與成長爆發力。副董事長亦表示：「將持續拓展策略合作與投資布局，為零壹導入更多關鍵能力與新成長曲線，打造長期永續發展的產業服務集團。」