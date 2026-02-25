愛立信攜手聯發科、蘋果 布局6G生態系

愛立信今天宣布，將在MWC 2026展示AI驅動的行動網路演進藍圖，隨著6G預計於2030年進入商用，愛立信與蘋果、聯發科技展開策略合作，加強建構6G生態系統。

2026全球行動通訊大會（MWC）將於3月2日至5日在西班牙巴塞隆納登場，愛立信今天宣布，將攜手全球生態系合作業者，分享AI如何驅動行動網路持續演進，並為邁向6G奠定關鍵基礎。

愛立信表示，將攜手超過110家合作業者，包括Apple、AWS、Google、Intel、Microsoft、Sony、NVIDIA、AMD等國際科技大廠，共同打造完整行動應用生態系，加速AI、雲端與行動網路融合創新，釋放連接潛能，協助電信產業開創新一波成長動能。

愛立信指出，預計於MWC 2026發表以「AI為核心」的全系列無線接取網路（RAN）產品組合。硬體演進方面，新AI整合式無線設備搭載內建神經網路加速器的愛立信晶片（Ericsson Silicon），可強化MassiveMIMO設備的站點端AI推論能力；全新RAN硬體組合包含10款支援AI的無線設備、5款高效能天線產品，提供具突破性的效能表現、覆蓋能力與頻譜效率。

台灣愛立信總經理周大企表示，AI正融入現實世界的各種創新應用，唯有建立高效能的5G獨立組網（Standalone, SA）與未來的6G網路基礎建設，才能讓台灣保持競爭力。愛立信也將AI導入網路營運管理，協助台灣電信商在5G獨立組網的基礎之上，在未來的6G競爭中取得先機。

隨6G預計於2030年進入商用，愛立信表示，與先進的設備和晶片製造商如蘋果和聯發科技（MediaTek）展開策略合作，加強建構6G生態系統，在本次MWC中展示5G和6G頻譜共享預標準，以及6G原型系統的最新進展，包含與聯發科技共同展示於6G原型系統厘米波（centimeter-wave）頻段上的數據傳輸。

台灣愛立信雲端軟體與服務事業群客戶策略協理魏逸國表示，愛立信與聯發科技、蘋果合作共同開發、驗證和展示關鍵的6G功能，象徵6G生態系的關鍵進程，將一同在3GPP標準下，打造具備擴展性與開放性的新一代行動網路，滿足AI應用對效能的嚴苛要求。

此外，除全系列AI就緒軟硬體解決方案外，愛立信將展示與遠傳電信、OPPO合作的應用實踐案例，三方於5G SA獨立組網架構下，在2025年底台北大巨蛋萬人演唱會現場，驗證結合AI與網路切片的智慧差異化連接服務。