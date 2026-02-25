快訊

聯電公告向ASML購設備 交易總金額15.79億元

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
聯電。 圖／聯電提供
聯電（2303）25日公告向ASML購買機器設備，交易總金額約15.79億元。聯電說明，本案交易單位數量為一批，每單位平均價格1,578,719,526元，總金額同為1,578,719,526元；交易相對人為ASML SINGAPORE PTE. LTD.，屬非關係人。

聯電指出，本案交付或付款條件依訂單條件付款，交易決定方式為議價，價格決定之參考依據為市場行情，決策單位則由公司採購核定會決定；取得設備之具體目的或用途為供生產及研發使用。另公告顯示，本案事實發生日為民國114年3月24日至115年2月25日。

聯電 ASML

