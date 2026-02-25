快訊

拖車不到10公里喊10萬天價！交通部出手 法令最快年底上路

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

聯電人事異動！共同總經理王石升任執行長 徐明志任總經理暨營運長

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
晶圓代工廠聯電。（路透）
晶圓代工廠聯電。（路透）

聯電（2303）25日宣布董事會決議通過高階主管人事異動，為落實公司高階經理人接班規劃，並確保公司持續具備競爭力，現任共同總經理王石將升任聯電執行長，執行副總經理徐明志則獲任命為總經理暨營運長，並成為董事會成員。現任共同總經理簡山傑已獲選為集團轉投資公司欣興（3037）董事長

聯電2017年任命簡山傑與王石為共同總經理，兩人帶領公司進行策略轉型，專注於高成長市場的特殊製程技術。在他們的領導下，聯電的獲利能力大幅提升，並成為客戶信賴的晶圓代工夥伴，公司市值在其任內成長約五倍。

聯電董事長洪嘉聰表示，「為因應快速變化的產業環境與市場機會，聯電持續調整組織架構。這項調整旨在進一步強化執行力、提升決策效率，同時維持策略的延續性。」

洪洪嘉聰進一步補充，「我要對簡總經理多年來的領導表達最深的感謝，協助聯電度過許多重大機會與挑戰。」

新任徐明志總經理暨營運長，自2003年加入聯電美國子公司，目前是公司高階管理團隊的核心成員，負責規劃聯電全球多元據點的營運，並統籌企業行銷、客戶工程及業務策略。

聯電 總經理 董事長

延伸閱讀

拍板董座人事案！欣興董座曾子章退休 由聯電簡山傑出任

大象要醒了 外資連五買、合計買超鴻海逾10萬張

0056規模衝破5000億！揭密「攻守兼備」底氣：左手聯電發哥、右手金控雙雄

農曆春節前夕重磅！張善政團隊首長人事異動 3月1日生效

相關新聞

台積電ADR市值突破2兆美元 成為全球第六大市值企業

台積電ADR週二（24日）大漲4.25%，以385.75美元作收，市值正式突破2兆美元大關，寫下新里程碑，成為美股史上第...

蘋果Mac Mini移回美國製造 委託鴻海休士頓廠區生產

蘋果擴大美國製造，鴻海扮演重要夥伴。華爾街日報報導，蘋果首度揭露鴻海位在美國德州的休士頓廠，該廠正在生產AI伺服器，同時...

聯電人事異動！共同總經理王石升任執行長 徐明志任總經理暨營運長

聯電（2303）25日宣布董事會決議通過高階主管人事異動，為落實公司高階經理人接班規劃，並確保公司持續具備競爭力，現任共...

聯電公告向ASML購設備 交易總金額15.79億元

聯電（2303）25日公告向ASML購買機器設備，交易總金額約15.79億元。聯電說明，本案交易單位數量為一批，每單位平...

智慧城市展中保科秀AI研發力 展現安全場域整合成果

迎接新一季布局，中保科技今天宣示2026年為「AI規模化應用元年」，強調智慧城市相關應用已全面進入實際場域落地，將以整合...

欣興法說會／適度反應成本漲價 AI 與 HPC 加持首季續旺

欣興（3037）今日召開法說會，發言人財務資深副總鍾明峰、資深副總行銷長楊筑華等出席，欣興提到，去年已適度反應原物料成本...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。