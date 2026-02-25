智慧城市展中保科秀AI研發力 展現安全場域整合成果

迎接新一季布局，中保科技今天宣示2026年為「AI規模化應用元年」，強調智慧城市相關應用已全面進入實際場域落地，將以整合型平台服務模式，深化城市的場域安全與管理布局，3月17日即將開展的2026年智慧城市展上，中保科也將秀出首款機器人，具備自主巡航AI虛擬警衛，且聚焦三大商機市場，分別是城市場域防災、韌性智慧照顧以及中保無限飛無人機平台，利用AI自主巡檢，協助客戶解決人力、成本問題，助攻企業增加經營效率。

中保科今天舉行媒體春酒，中保科表示，隨著企業與公部門對於城市韌性與安全治理需求提升，單一設備銷售已逐步轉型為整合式解決方案。中保科近年積極布局「安全場域整合平台解決方案」，串聯機電、防災、資安與AI辨識技術，提供從建置到維運的一站式服務，提升客戶長期合作黏著度與服務型收入占比。

3月17日登場的2026 智慧城市展，中保科將發表多項AI應用成果，聚焦「生成式AI智慧辨識」與「自主巡航技術」兩大主軸，透過生成式AI影像訓練模型，提升高風險物件辨識準確度，強化公共空間預警機制。

中保科董事長林建涵表示，生成式AI導入場域安全管理，可望創造新的系統整合與服務商機。中保科技透過整合集團資安與AI技術資源，已逐步形成「實體安全＋數位資安」雙軌布局，未來在智慧城市與企業轉型需求帶動下，成長動能可期。未來將持續深化AI技術應用，協助政府與企業打造更安全、更智慧、更永續的城市環境。

中保科強調，2026年將持續優化AI整合能力與服務流程，強化長期合約模式與維運管理效益，在穩健營運基礎上，推動智慧城市業務成為成長動能之一。研發創新上，中保科也將在2026的智慧城市展上，端出多項成果，其中台灣首款自主巡航AI虛擬警衛也將亮相，這款機器人可以整合場域感測與遠端監控系統，建構24小時智慧巡邏模式，降低人力依賴並提升管理效率。

此外，在AI無人機應用上，中保科目前已經全面發展AI無人機自主巡檢系統，運用預設航線與即時影像分析技術，應用於大型園區與基礎設施巡檢，提升巡檢覆蓋率與反應速度。中保科指出，AI相關應用皆已在實際場域進行導入與測試，未來將以平台化架構複製至更多城市與產業場景，逐步擴大AI技術在智慧城市中的實質應用深度。