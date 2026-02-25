TrendForce：2026年全球八大CSP資本支出將破7100億美元 年增61%

市調機構rendForce表示，為加速AI應用導入與升級，全球雲端服務供應商(CSP)持續加強投資AI伺服器（server）及相關基礎建設，預計2026年八大主要CSP的合計資本支出將超越7,100億美元，年增率約61%。業者除持續採購輝達（NVIDIA）、超微（AMD）GPU方案，也擴大導入ASIC基礎設施，以確保各項AI應用服務的適切性，以及資料中心建置成本效益。

八大CSP包含美系Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle以及中系的Tencent、Alibaba、Baidu。TrendForce預估，2026年Google母公司Alphabet的資本支出有望逾1783億美元，年增高達95%。Google較其他CSP更早投入自研ASIC，已累積相當研發優勢，預期今年TPU主力將轉進至v8新平台。受惠Google Cloud Platform、Gemini等AI應用帶動TPU需求，預估2026年TPU於Google AI server的出貨占比將上升至逼近78%，擴大與GPU AI server的差距。Google也是各CSP中，唯一ASIC機種出貨比例高於GPU機種的業者。

Amazon近期則上調對NVIDIA GB300、V200整櫃系統的採購規模，反映其加速導入更高功耗與密度的GPU平台，以因應雲端AI訓練、推理服務擴張，預估2026年其GPU機種於自家AI server占比將達近60%。自研ASIC部分，預計其新一代Trainium 3將於2026年第2季起接續Trainium 2/2.5放量，系統端因尚需配合軟體成熟度、產品驗證等，出貨動能可能到下半年才較為顯著。

TrendForce預估，2026年Meta的資本支出將破1,245億美元，年增77%。其AI server也以NVIDIA、AMD方案為主，估GPU機種占比仍將高達80%以上；另欲推進自研ASIC，以降低單位算力成本、分散對單一供應商的依賴，惟據供應鏈評估，其MTIA目前仍受軟硬體系統調教耗時等影響，恐面臨實際出貨不如原預期的風險。

Microsoft看好大模型訓練推理的長期需求，主要購置NVIDIA整櫃解決方案支持其AI server出貨。該公司日前並發布自研晶片Maia 200，鎖定高效率AI推理應用。Oracle則因應Stargate、OpenAI等擴增AI資料中心專案，持續布建GPU整櫃式方案。

至於中系CSP動態，儘管ByteDance未公開揭露2026年資本支出細節，TrendForce預估一半以上資金將用於採購AI晶片相關。NVIDIA H200可望成為ByteDance AI server的一項主要方案，但仍須視後續美國、中國大陸審查情況而定。ByteDance同時擴大導入本土AI晶片，主要採用Cambricon等方案。

Tencent外購NVIDIA等GPU方案支撐雲端、生成式AI需求，也同時與當地業者合作發展ASIC自主方案，聚焦網通應用、資料中心基礎架構、線上AI應用服務等場景，以分散算力來源並提升系統整合彈性。

Alibaba和Baidu皆積極自研ASIC AI晶片。Alibaba旗下有平頭哥、阿里雲事業等，提供公有雲和其他線上服務的AI應用基礎設施，並開發Qwen(通義)LLM及App應用軟體等，同時面向自用雲端、企業和消費性用戶。Baidu規劃於2026後陸續導入Kunlun新方案，鎖定大規模AI訓練或AI推理應用，並嘗試發展AI server cluster超節點天池系列，連結可達數百顆AI晶片以強化整體AI系統運算能力。