全民防詐再升級...中華電全台首創 行動用戶獲「隱藏號碼語音警示」保護

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信。聯合報資料照／記者杜建重攝影
詐騙層出不窮，來電時如果對方隱藏號碼，更是詐騙高風險。中華電信（2412）25日宣布，將首開國內先河，從2026年3月2日起，針對「隱藏號碼電話」實施行動來電語音警示；即中華電信的行動用戶從3月2日起接到隱藏號碼來電時，系統將先播放語音提醒（國語：「這通是隱藏號碼電話，請注意」；台語：「這通是嘸號碼電話，要小心喔」），提醒用戶提高警覺，降低受騙風險。

中華電信表示，因近期許多詐騙集團利用「隱藏號碼電話」進行詐騙，因此公司在國家通訊傳播委員會指導下，擔任示範領導業者推出本項服務，助力全民防詐再升級。

中華電信進一步說明，本項服務將免費提供予中華電信行動客戶，為提升使用便利性，中華電信行動用戶無需另行申請，系統將自動啟用並提供警示功能，且於語音警示期間，亦不計費；另，用戶如欲略過語音警示並直接接通電話，可按任一數字鍵（0–9）或「*」、「#」鍵，即可立刻轉接；用戶也可免費撥打12165進行查詢、啟用/關閉，無須另外付費。

中華電信表示，積極響應政府打詐政策，配合行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」相關措施，持續從電信源頭強化識詐、堵詐與警示機制，於112年5月即率先推出全面攔阻偽冒為國內市話號碼「+886 0~8」之國際來話服務，同年7月再推出全國首創「固網國際來話語音警示服務」，9月並擴大至「行動國際來話語音警示服務」，並於10月進一步推出行動電話全面阻擋「非國際漫遊+886 9」國際來話服務，上述措施已大幅降低國際來話詐騙量達85%以上，頗具成效。

依警政署刑事局165反詐騙諮詢專線統計趨勢顯示，電話詐騙案件已確實呈現下降趨勢，惟仍有詐騙集團假借人頭申辦門號，並以「來電隱藏號碼」等方式規避查緝、誘騙民眾。中華電信除依「電信事業用戶號碼使用管理辦法」、「詐欺犯罪危害防制條例」、「通訊保障及監察法」等規範，落實門號實名制管理外，並導入AI詐騙樣態偵測防護系統，對疑似涉詐門號採取自主停斷話措施；依刑事局165統計，中華電信在行動電話與市話的防護堵詐已是同業最優，本次，中華電信再度率先導入「行動來電隱藏號碼語音警示服務」，將可提供中華電信行動用戶優先得到更周延的堵詐防護。

中華電信強調，未來會持續響應政府打詐政策，並秉持以客戶為中心的服務理念，從國際電話、市內電話到行動通信採取一系列防制措施，同時，將導入AI科技精進防詐技術，持續守護民眾通訊安全。

中華電信 詐騙集團 詐欺

