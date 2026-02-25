快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

公務人員用生成式AI限制多 專家：可效法新加坡建立封閉式雲端

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
東海大學終身特聘教授楊朝棟指出，新加坡政府與大型軟體廠商洽談，建構國家級的封閉式雲端語言模型，可以避免資料外洩的問題。圖為東海大學AI教室／東海大學提供
東海大學終身特聘教授楊朝棟指出，新加坡政府與大型軟體廠商洽談，建構國家級的封閉式雲端語言模型，可以避免資料外洩的問題。圖為東海大學AI教室／東海大學提供

AI風潮席捲全球，各行各業大量導入，公部門也努力跟上，不過公務人員使用生成式AI限制較多，涉及個資、機密等項目，不可使用商業模型。專家指出，新加坡就有和大型軟體廠商洽談，發展國家級的大型封閉式雲端模型，既能讓公務員使用，也避免資料外洩問題。

東海大學資訊工程學系終身特聘教授楊朝棟指出，使用AI是全球趨勢，無論是公私部門，不用就會落後，東海大學近年和台中市政府合作，積極推動AI課程，針對高階主管強調AI趨勢與智慧治理，針對中階主管或基層人員，著重於工具和實作。

楊朝棟表示，根據行政院2023年頒布的「行政院及所屬機關使用生成式AI參考指引」，機關人員製作機密文書時禁止使用生成式AI，業務承辦人不得向生成式AI提供個人資料或未經機關同意的公開資訊，也不可以詢問涉及機密業務或個人資料的問題。

楊朝棟認為，這類機敏資料或公務資料的確不能放到開放式雲端模型，會有資料外洩問題；公務機關若要使用AI處理這類文件，唯一的方式是在機關內部建構地端模型，地方政府目前都沒有地端的大語言模型，中央政府應該有，但功能較侷限、資料更新速度慢，功能比不上雲端模型。

楊朝棟指出，新加坡政府和軟體大廠如Google、微軟等公司洽談，請對方建構大型的封閉式雲端模型，公務人員可以使用該雲端模型，即使輸入機敏資料或個資，因為封閉式雲端的特性，也不會流入公開運端資料庫；這種封閉式雲端模型地方政府未必能夠支撐，應該與中央坐下來討論需求。

楊朝棟補充，除了法規範限制，公務人員也可能因為成本問題減少對AI的使用，畢竟具有強大、完整功能的AI模型都是付費制，以個人為單位購買所費不貲，建議公部門若有需求，可以在符合行政院指引的前提下，統一購買付費版AI模型。

行政院 東海大學 機密

延伸閱讀

醫學系改採社會科波及文組 專家建議寬估落點

路透：美官員揭露 DeepSeek疑違規使用Nvidia頂級晶片

突破美國禁令 DeepSeek傳用Blackwell晶片

華為2025年營收衝上4兆元 拚新業務增長 有望再攀高

相關新聞

台積電ADR市值突破2兆美元 成為全球第六大市值企業

台積電ADR週二（24日）大漲4.25%，以385.75美元作收，市值正式突破2兆美元大關，寫下新里程碑，成為美股史上第...

蘋果Mac Mini移回美國製造 委託鴻海休士頓廠區生產

蘋果擴大美國製造，鴻海扮演重要夥伴。華爾街日報報導，蘋果首度揭露鴻海位在美國德州的休士頓廠，該廠正在生產AI伺服器，同時...

欣興法說會／適度反應成本漲價 AI 與 HPC 加持首季續旺

欣興（3037）今日召開法說會，發言人財務資深副總鍾明峰、資深副總行銷長楊筑華等出席，欣興提到，去年已適度反應原物料成本...

元太蟬聯《2026永續年鑑》全球 Top 1% CSA 評分93分創全球產業新高

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技25日宣布，榮列標準普爾全球（S&P Global）公布之《2026永續...

同欣電尾盤急拉鎖漲停 下午將召開法說會

CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）25日盤中一路走強，收盤前急拉攻上漲停並鎖住收盤，市場焦點轉向公司下...

台經院：受惠 AI 需求持續成長 製造業景氣連七個月上揚

AI科技與高效能運算浪潮勢不可擋，台經院25日發布1月景氣動向調查，受惠於AI需求持續成長，加上台美順利達成關稅協議，帶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。