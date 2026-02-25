公務人員用生成式AI限制多 專家：可效法新加坡建立封閉式雲端

AI風潮席捲全球，各行各業大量導入，公部門也努力跟上，不過公務人員使用生成式AI限制較多，涉及個資、機密等項目，不可使用商業模型。專家指出，新加坡就有和大型軟體廠商洽談，發展國家級的大型封閉式雲端模型，既能讓公務員使用，也避免資料外洩問題。

東海大學資訊工程學系終身特聘教授楊朝棟指出，使用AI是全球趨勢，無論是公私部門，不用就會落後，東海大學近年和台中市政府合作，積極推動AI課程，針對高階主管強調AI趨勢與智慧治理，針對中階主管或基層人員，著重於工具和實作。

楊朝棟表示，根據行政院2023年頒布的「行政院及所屬機關使用生成式AI參考指引」，機關人員製作機密文書時禁止使用生成式AI，業務承辦人不得向生成式AI提供個人資料或未經機關同意的公開資訊，也不可以詢問涉及機密業務或個人資料的問題。

楊朝棟認為，這類機敏資料或公務資料的確不能放到開放式雲端模型，會有資料外洩問題；公務機關若要使用AI處理這類文件，唯一的方式是在機關內部建構地端模型，地方政府目前都沒有地端的大語言模型，中央政府應該有，但功能較侷限、資料更新速度慢，功能比不上雲端模型。

楊朝棟指出，新加坡政府和軟體大廠如Google、微軟等公司洽談，請對方建構大型的封閉式雲端模型，公務人員可以使用該雲端模型，即使輸入機敏資料或個資，因為封閉式雲端的特性，也不會流入公開運端資料庫；這種封閉式雲端模型地方政府未必能夠支撐，應該與中央坐下來討論需求。

楊朝棟補充，除了法規範限制，公務人員也可能因為成本問題減少對AI的使用，畢竟具有強大、完整功能的AI模型都是付費制，以個人為單位購買所費不貲，建議公部門若有需求，可以在符合行政院指引的前提下，統一購買付費版AI模型。