富喬擴大資本支出 31億元啟動泰國第一期投資案

富喬（1815）工業今日召開董事會，通過對富喬工業(泰國)有限公司投資第一期約台幣31億元設立玻纖布廠資本支出案。資金來源為自有資金和金融機構融資，規劃預計 2027 年第3季量產。

富喬工業董事長張元賓表示，因應全球 AI 市場持續發展及 PCB 供應鏈在泰國布局日趨完整，富喬工業決定擴大泰國廠投資，深化與 CCL 和板廠的戰略合作，提升東南亞供應鏈的附加價值，以提供給終端客戶更完整的服務。泰國新廠規劃以先進製程為核心，產品應用於低軌衛星、AI 伺服器和 IC 載板為主，未來將對集團營收與獲利產生貢獻。

富喬董事長張元賓進一步表示，針對 AI 伺服器與低軌衛星強勁需求，今年台灣廠亦同步提高資本支出至26億元，先進製程產品占產能比重目標提升至70%。IC 載板所需之 Low CTE 產品，因其高難度製程，伴隨生產曲線優化進程，今年出貨規模可望逐季成長。整體而言，受惠於高頻高速、低損耗材料和載板應用新產品需求擴大，公司營運可望更進一步轉強。