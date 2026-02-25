天鈺法說會／董事長林永杰：2026年拚成長 聚焦非驅動IC

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

IC設計廠天鈺（4961）25日召開法說會，董事長林永杰指出，公司在2026年的方向仍與先前目標一致，將聚焦並全力發展「非驅動IC」類產品，作為後續成長主軸。他並預期，2026年整體營運將較2025年成長，主要動能同樣來自非驅動IC產品線的擴張與深化。

就短期營運節奏而言，林永杰表示，受年假因素影響，1、2月表現仍相對偏低，但3月起將明顯回升，後續營運應該會逐季上揚，上半年走勢也可望隨需求回溫而改善。

在產品布局上，董事長點名ESL（電子貨架標籤）仍是持續成長的市場，今年整體規模預估會增加，天鈺市占率可望維持在高峰水準。顯示端方面，公司看見TV、monitor客戶持續推動降成本需求，相關方案將往「更省成本、系統更穩定」方向演進；Notebook端則有新產品開始放量，有助帶動後續出貨動能。

電源與行動裝置相關產品方面，董事長表示，公司本季將推出支援Apple新一代充電標準的高整合快充IC，並同步推出更具性價比的替代方案；另在筆電與記憶體相關電源管理產品上，也已切入新客戶並逐步放量。行動端則看好既有主力產品出貨擴大，並推進新一代整合型方案的開發與導入，為後續成長增添動能。

此外，針對外界關注驅動IC產能會不會被記憶體排擠的問題，林永杰表示，排擠效應在8吋晶圓端已經發生，隨著記憶體需求往上走，部分產能確實會優先被其他產品吃掉，驅動IC的供給因此受到影響；至於12吋端，目前公司也在密切觀察特定產線的變化與排程狀況。

天鈺2025年第4季合併營收39.84億元，季減6.73%、年減22.59%；毛利率27.8%，季減0.3個百分點、年增1.6個百分點；營益率2.2%，季減4個百分點、年減7.5個百分點；歸屬母公司業主稅後純益1.9億元，季增減29%、年減58.7%；每股純益1.57元。

全年合併營收179.9億元、年減6.3%；全年毛利率28.5%，年減0.1個百分點；全年營益率7.4%，年減4.1個百分點；稅後純益11.7億元，年減40%；每股純益9.65元。

