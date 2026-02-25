快訊

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

欣興法說會／適度反應成本漲價 AI 與 HPC 加持首季續旺

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
欣興召開法說會，圖左起為發言人財務資深副總鍾明峰、資深副總行銷長楊筑華。記者尹慧中／攝影
欣興召開法說會，圖左起為發言人財務資深副總鍾明峰、資深副總行銷長楊筑華。記者尹慧中／攝影

欣興（3037）今日召開法說會，發言人財務資深副總鍾明峰、資深副總行銷長楊筑華等出席，欣興提到，去年已適度反應原物料成本漲價（成本包含銅箔、貴金屬、銅箔基板、玻纖布），受惠AI與HPC加持首季續旺，首季營收仍可望優於去年第4季。

欣興說明，受惠AI與HPC需求穩健不論載板PCB皆是，高階應用比重提高有助獲利結構，同時適度反應原物料成本漲價（成本包含銅箔、貴金屬、銅箔基板、玻纖布）。

展望未來，欣興指出，AI伺服器與HPC需求持續提升下，載板與PCB產線維持高稼動率可望達到90%以上，整體首季營收仍可望優於去年第4季。

欣興計畫今年持續拉升AI產品營收比重，載板方面AI占比去年40%今年計劃60%，PCB方面去年55-60%今年計劃65-70%，公司整體今年AI營收占比目標達到60%以上。

欣興去年第4季ABF稼動率90%，BT約80-85%，HDI約85-90%，PCB約85-90%。今年首季目標持續提升。

外資法人關注先進封裝應用發展，欣興觀察，先進封裝型態多元，前段變化不大，後段有較大變化會持續投資合作發展解決瓶頸，提供客戶多元備案，持續成為客戶優先考慮的選項。

外界關注供需，欣興也說，觀察客戶群來看過去經歷疫情，現在面對供不應求是精準的手術刀解決方式，有別過去暴力方式，目前客戶更精準挑選客戶，一年一代產品需要讓產品一次成功非常重要，沒辦法有兩三次練習機會，客戶挑選供應商也非常小心，都知道HBM載板材料非常珍貴一片難得，導致這次供需失衡的情況和過去不一樣出現質變。

欣興 AI 營收

延伸閱讀

拍板董座人事案！欣興董座曾子章退休 由聯電簡山傑出任

資金瘋掃電子股！量價前十大僅「這兩檔」傳產上榜 5強高掛漲停

欣興、南電目標價 調升

欣興、定穎 權證四檔熱起來

相關新聞

台積電ADR市值突破2兆美元 成為全球第六大市值企業

台積電ADR週二（24日）大漲4.25%，以385.75美元作收，市值正式突破2兆美元大關，寫下新里程碑，成為美股史上第...

蘋果Mac Mini移回美國製造 委託鴻海休士頓廠區生產

蘋果擴大美國製造，鴻海扮演重要夥伴。華爾街日報報導，蘋果首度揭露鴻海位在美國德州的休士頓廠，該廠正在生產AI伺服器，同時...

欣興法說會／適度反應成本漲價 AI 與 HPC 加持首季續旺

欣興（3037）今日召開法說會，發言人財務資深副總鍾明峰、資深副總行銷長楊筑華等出席，欣興提到，去年已適度反應原物料成本...

元太蟬聯《2026永續年鑑》全球 Top 1% CSA 評分93分創全球產業新高

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技25日宣布，榮列標準普爾全球（S&P Global）公布之《2026永續...

同欣電尾盤急拉鎖漲停 下午將召開法說會

CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）25日盤中一路走強，收盤前急拉攻上漲停並鎖住收盤，市場焦點轉向公司下...

台經院：受惠 AI 需求持續成長 製造業景氣連七個月上揚

AI科技與高效能運算浪潮勢不可擋，台經院25日發布1月景氣動向調查，受惠於AI需求持續成長，加上台美順利達成關稅協議，帶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。