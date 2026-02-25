元太蟬聯《2026永續年鑑》全球 Top 1% CSA 評分93分創全球產業新高

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技25日宣布，榮列標準普爾全球（S&P Global）公布之《2026永續年鑑》全球Top 1%企業，並於電子設備、儀器及零組件（Electronic Equipment, Instruments & Components）產業分組中，以企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment, CSA）93分成績，連續二年獲得並刷新全球產業最高分。

S&P Global永續年鑑係針對全球59個產業、超過9,200家企業進行評比，依CSA成績遴選出各產業前段企業。2026年共有848家企業入選，僅少數企業能名列全球Top 1%。元太科技不僅已連續5年入選永續年鑑，今年並以93分續創產業新高，再度彰顯其在永續治理與低碳轉型上的領導地位。

電子紙技術具備雙穩態顯示特性，僅在畫面更新時耗電，長時間顯示不耗能，為兼顧資訊傳遞效率與環境永續的重要解決方案。根據富時羅素（FTSE Russell）評估，元太科技綠色營收占比達100%，顯示產品本質即為低碳科技，並在減碳與能源效率提升上具備優勢。

元太科技董事長李政昊表示：「在全球超過九千家企業中，能連續位居產業最高分並躋身Top 1%，代表元太已將永續轉化為核心競爭力。電子紙不只是產品創新，更是低碳基礎設施的一部分。未來，我們將持續透過技術升級與規模化應用，放大電子紙在全球淨零轉型中的影響力。」

在能源轉型方面，元太科技設定RE100 2030及Net Zero 2040目標。2025年全球再生能源使用比例已提升至67%，大幅超前原規劃2025年達成40%的進度。其中，台灣以外全球據點已全面達成RE100，台灣廠區再生能源比例亦持續提升。

公司同時維持ISO 14001環境管理系統、ISO 50001能源管理系統，台灣與揚州廠區並取得UL 2799零廢棄物填埋白金級認證。

在治理面向，元太科技持續強化資訊揭露與商業倫理管理，導入ISO 37001反賄賂管理系統，並建立制度化內外部申訴與教育訓練機制，深化誠信文化。

在供應鏈管理方面，公司依循ISO 20400永續採購準則，將環境與社會責任納入採購決策，推動供應商共同遵循人權、勞工、環境與倫理規範，建立具韌性的永續價值鏈。

同時，元太科技於全球環境資訊揭露組織CDP評比中，持續維持「氣候變遷」與「水安全」雙A最高評級，進一步印證其在氣候治理與水資源管理上的具體成果。

展望未來，元太科技將持續提升再生能源使用比例，加速邁向全球營運據點RE100，同步強化與供應鏈減碳合作，推動價值鏈共同轉型。公司亦將擴大大尺寸彩色電子紙於零售、交通、智慧城市等場域的應用規模，以低耗能顯示技術取代高耗電傳統看板，實質降低全球資訊顯示所產生的能源消耗。