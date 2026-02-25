EV Group推出新世代EVG 120光阻塗布系統 適用於高量產製造

半導體設備商EV Group (EVG)今日推出新世代EVG120全自動光阻塗布系統─這是該公司領先業界的塗布／顯影平台之一的重大更新。全新EVG120採用嶄新且精巧的系統架構，整合突破性功能，同時承襲成熟EVG 150系統並進行性能優化，相較於前一代產品，顯著提升產能、更大的靈活性和改進的製程控制。所有這些都以更小的使用面積實現，針對產品種類繁多且光阻製程要求極致靈活性的客戶進行優化。

新世代EVG120是先進封裝、MEMS、影像感測器、光子學、功率元件、晶圓探針卡及其他快速成長應用領域的理想選擇，支援微影製程（photolithography）的光阻材料的旋轉塗布（spin coating）、噴灑塗布（spray coating）和顯影。它可容納多種基板類型和尺寸（從2英吋到200毫米），並支援多種光阻材料，包括薄型、厚型、正光阻和負光阻，介電材料如PI和PBO，以及用於特殊應用的黑／彩／紅外線光阻。

EVG120已圍繞精巧的200毫米平台重新設計，整合最多兩個濕式製程模組和14個烘烤／冷卻盤。相較於前一代平台，產能增加了40%。系統的占用面積也減少20%以上，同時設計改進使得設備維護更加便利，並提供靈活的模組化配置。

這套系統還引入早期世代不具備的多項新功能，包括：晶圓邊緣曝光（WEE）：實現選擇性邊緣曝光，以提高邊緣精度和均勻性；內建光阻厚度量測：實現即時製程監控，以提高良率和製程控制（量測範圍：50奈米至50微米）；強化高黏度塗布系統：帶有閉迴路回饋的高壓塗布，為厚型光阻提供精密塗佈效能； 支援SMIF載入埠：實現更潔淨高效的材料處理；待機模式：在閒置期間降低能耗；支援SEMI E167標準。

這些新增功能建立在EVG成熟的塗布技術之上，例如其創新的CoverSpin塗布腔體設計，提供卓越的均勻性並減少材料消耗；以及其專有的OmniSpray均勻塗布技術，為具有不規則表面基板提供最佳塗布。

EV Group技術總監Dr. Thomas Glinsner表示：「新世代EVG120平台利用EV Group在光阻和微影製程領域數十年的經驗，以支援我們客戶從研發到量產階段快速多樣化的需求。憑藉內建量測和晶圓邊緣曝光等新功能，以及從我們的EVG150平台繼承而來的功能，EVG120在精巧、量產就緒的平台上，提供無與倫比的塗佈和顯影效能、產能、靈活性和總持有成本的結合。」