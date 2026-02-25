台積電ADR市值突破2兆美元 成為全球第六大市值企業
台積電ADR週二（24日）大漲4.25%，以385.75美元作收，市值正式突破2兆美元大關，寫下新里程碑，成為美股史上第8家叩關2兆美元的企業，也是台灣企業第1家成就此殊榮的企業。根據全球企業市值最新排名，台積電排在第六名。台積電市值更是台灣整體GDP總額二倍之高，足見對台灣、甚至全球半導體產業的重要性。
台積電今年股價也受到ADR大漲逾4%激勵，一舉衝上2000元，今天以2015元作收，大漲50元，與ADR同創歷史新高，市值也並突破新台幣52兆元，達52.2兆元。
台積電股價及全球排行再創高，凸顯AI大趨勢，各國機構投資人都看到它在全球半導體產業的重要性，吸引外國機構投資人加碼買進ADR。
台積電全球市值排名來到第六位，僅次於輝達、蘋果、Alphabet（Google）、微軟、亞馬遜，其餘7到10名分別為沙烏地阿美石油公司、Meta、博通、特斯拉。
分析師指出，根據台積電ADR過去三個月的日平均成交金額約41億美元；台積電台股過去三個月日平均成交金額18.6億美元，大約是台股的2.2倍，足見國外機構投資人愈來愈注意台積電在全球半導體的重要性，以目前全球AI發展，幾乎所有的晶片都以台積電為首選，台積電將是這波AI大浪潮最大贏家，儘管輝達仍居全球市值最大的AI晶片公司，但隨著愈來愈多競爭力以ASIC分食其GPU商機，這些晶片最終還是得依靠台積電代工，因而受到關注力也同步提升。
台積電為滿足客戶對AI及高效能運算（HPC）需求，已計畫未來三到五年在台灣、美國、 日本及德國建造21座晶圓廠及先進封裝廠，今年起未來三年資本支出都會逾500億美元之高，這麼高的資本支出，也為供應鏈包括材料、化學品、設備和周邊供應商帶來非常強大的活水，隨著台積電股價市值改寫新高，台積電供應鏈也將雨露均沾。
