致茂財報／去年 EPS 達27.7元、擬配息19.5元 今年續衝成長

致茂（2360）25日召開法人說明會，公布2025年第4季財務報告，去年全年賺逾二股本，EPS達27.7元，擬配息19.50元。該公司2025年第4季之總合併營收為新台幣86億，分別較上季增長34%，較2024年同期成長42%。稅後淨利為新台幣25億，較上季下滑50%，但較2024年同期增長73%。每股盈餘為新台幣6.03元。

公司2025年全年合併營業收入達新台幣283億元，較2024年成長31%。全年累計稅後淨利為新台幣117億元，再創歷史新高，較2024年增長122%，基本每股盈餘為新台幣27.7元。該公司擬配發每股現金股利新台幣19.5元，配息率為70%。

受惠於客戶需求持續增溫，公司預期2026年將持續穩健成長。兩大事業體 – 量測及自動化檢測設備與半導體及Photonics測試解決方案營收皆再創去年營收高點。量測及自動化檢測設備之營收貢獻主要自於AI伺服器所需之Power零組件(包含HVDC之導入)及儲能產業需求大增。半導體 / Photonics測試解決方案之成長動能將來自於幾個面向，1) SLT持續受惠於AI / HPC / ASIC需求增長、2) 先進製程擴產帶動之Metrology需求提升及 3) CPO的導入增進Photonics營收大幅增長。