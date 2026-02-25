同欣電尾盤急拉鎖漲停 下午將召開法說會
CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）25日盤中一路走強，收盤前急拉攻上漲停並鎖住收盤，市場焦點轉向公司下午即將登場的法說會，期待管理層釋出今年營運走勢與新布局進度。
同欣電本次受邀參加凱基證券舉辦的線上法說會，將於下午4時說明2025年第4季營運成果與後續展望；市場首先關注的是：在車用CIS仍受終端去化與景氣循環牽動下，管理層對接單能見度、今年營收是否能逐季回溫，以及產品組合能否支撐毛利率走勢。
其次，外界把焦點放在「新動能放量時點」。先前公司已對外釋出800G光通訊相關布局與第三代半導體（SiC/GaN）應用方向，市場將追問今年出貨節奏、主要客戶拉貨狀況，以及新產品導入是否能對沖傳統車用需求波動，成為營運回升的關鍵變數。
