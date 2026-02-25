快訊

同欣電尾盤急拉鎖漲停 下午將召開法說會

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）25日盤中一路走強，收盤前急拉攻上漲停並鎖住收盤，市場焦點轉向公司下午即將登場的法說會，期待管理層釋出今年營運走勢與新布局進度。

同欣電本次受邀參加凱基證券舉辦的線上法說會，將於下午4時說明2025年第4季營運成果與後續展望；市場首先關注的是：在車用CIS仍受終端去化與景氣循環牽動下，管理層對接單能見度、今年營收是否能逐季回溫，以及產品組合能否支撐毛利率走勢。

其次，外界把焦點放在「新動能放量時點」。先前公司已對外釋出800G光通訊相關布局與第三代半導體（SiC/GaN）應用方向，市場將追問今年出貨節奏、主要客戶拉貨狀況，以及新產品導入是否能對沖傳統車用需求波動，成為營運回升的關鍵變數。

市場 法說會 布局

台積電ADR週二（24日）大漲4.25%，以385.75美元作收，市值正式突破2兆美元大關，寫下新里程碑，成為美股史上第...

蘋果擴大美國製造，鴻海扮演重要夥伴。華爾街日報報導，蘋果首度揭露鴻海位在美國德州的休士頓廠，該廠正在生產AI伺服器，同時...

欣興（3037）今日召開法說會，發言人財務資深副總鍾明峰、資深副總行銷長楊筑華等出席，欣興提到，去年已適度反應原物料成本...

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技25日宣布，榮列標準普爾全球（S&P Global）公布之《2026永續...

CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）25日盤中一路走強，收盤前急拉攻上漲停並鎖住收盤，市場焦點轉向公司下...

AI科技與高效能運算浪潮勢不可擋，台經院25日發布1月景氣動向調查，受惠於AI需求持續成長，加上台美順利達成關稅協議，帶...

