愛立信攜蘋果、聯發科策略合作 加速 6G 生態系

國際電信設備大廠愛立信宣布，與領先裝置與晶片製造商蘋果公司（Apple）及聯發科技（MediaTek）（2454）展開策略合作，要加速建構6G生態系，更將6G關鍵技術端上MWC 2026國際舞台。

2026世界行動通訊大會（MWC2026）將在2026年3月2日至5日於巴塞隆納舉行，愛立信表次，將與合作夥伴們於現場進行展示，呈現「預標準（Pre-standard）」5G與6G頻譜共享，以及6G原型系統的最新進展。

透過與產業夥伴的緊密協作，愛立信強調，致力於驅動下一代連接技術的創新與互通性，協助電信商及整體產業為行動網路的未來提前布局。

愛立信與蘋果、聯發科技的合作，以「生態系為核心」的開發模式，目標驗證並展示關鍵6G能力。三家公司皆致力於推動6G演進，並以穩健的3GPP標準為基礎，確保新一代行動網路具備可擴展性、開放性，並能滿足AI所驅動的應用不斷演進的網路需求。

愛立信與蘋果將於現場展示5G與6G之間的「多重無線存取技術頻譜共享」（Multi-RAT Spectrum Sharing, MRSS），可協助電信商實現從5G到6G的平順遷移與共存，將資源浪費與訊號傳送負擔（Signaling overhead）降至最低。

雙方將於現場展示兩套概念驗證（PoC）系統，分別為5G系統與6G模擬系統，並連接至運作於分時雙工（TDD）中頻段的愛立信基地台，藉此驗證MRSS的即時互通性與效能表現。

此外，愛立信也將與聯發科技共同展示6G厘米波技術，以滿足各類新興應用與各式未來裝置對於資料傳輸日益增長的需求，此技術基於3GPP持續演進的標準化工作，以及對前瞻6G功能的預測所打造的原型系統上進行，並適用於AI增強擴增實境（AI-enhanced XR）及各類低延遲應用場景。

愛立信表示，此次展示原型系統整合愛立信的無線接取網路（RAN）與聯發科技的用戶終端設備（UE）原型機，涵蓋從無線通訊到IP層的完整基頻處理。此次展示在封閉式測試環境中進行的數據傳輸，並重點呈現「競爭型緩衝狀態報告（Contention-based buffer status reporting）」全新6G技術，以上行排程效率之提升來顯著降低大規模連網裝置之延遲，是未來AI增強擴增實境及其他次世代前瞻應用得以普及的致勝關鍵。

愛立信認為，隨著6G演進正式展開，將建立於5G獨立組網（Standalone）、5G Advanced與開放式網路API等基礎要素，高效率的5G、6G頻譜共享將為產業提供順暢且具成本效益的遷移路徑。

6G網路將建立在3GPP標準之上，並結合O-RAN聯盟的規範，以打造一個開放且具備全球擴展性的創新平台。隨著3GPP工作的推進，首批可實施的技術規範預計於2029年完成，並且在2030年邁入商用化。因此，現階段與蘋果公司、聯發科技等裝置及晶片夥伴的初步合作，對於建構6G生態系並確保網路與終端裝置間的互通性極為關鍵。

透過驗證技術概念、展示互通系統及推進關鍵功能，這些合作正推動著產業邁向6G。這不僅是協助電信商實現無縫遷移的重要基礎，更將開啟AI驅動服務的全新契機。