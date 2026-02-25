D-Link 友訊科技推 Wi-Fi 7 無線基地台 搶進中小企業及商用場域

全球網通領導品牌D-Link友訊科技（2332）宣布推出Wi-Fi 7三頻PoE無線基地台，以10G PoE極速傳輸與Wi-Fi 7技術，鎖定中小企業與高密度商用場域對高速、低延遲與穩定連線的迫切需求，協助企業在混合辦公、雲端應用與數位服務快速發展的環境下，建構更具彈性與可擴充性的智慧連網基礎。

友訊表示，DAP-E9560是D-Link友訊科技針對企業網路升級關鍵痛點所打造的核心無線解決方案，整合高效能傳輸、集中化管理與企業級資安設計，讓企業在加速數位轉型導入Wi-Fi 7的同時，即可一次到位完成網路效能與管理能力的升級，降低長期維運與擴充成本。秉持「臺灣品質、智慧創新、聚焦解方、一站整合、永續設計」的品牌承諾，透過完整的企業網通產品組合，D-Link友訊科技持續協助客戶打造穩定、安全且具前瞻性的智慧網路架構。

友訊觀察，企業園區與辦公樓層需求，在大型企業園區或多樓層辦公環境中，DAP-E9560能在開放式辦公空間、會議室與協作區域提供無縫且高吞吐量的無線覆蓋。無論是視訊會議、雲端應用、大型檔案傳輸或IoT裝置皆可順暢運作而不影響效能。其智慧負載平衡功能可避免基地台在高使用量下產生壅塞，並提供順暢的漫遊體驗，讓員工移動時連線不中斷。

此外，友訊認為，教室、演講廳與學生公共空間常有數十至數百台裝置同時連線（如筆電、平板、互動白板與AR/VR設備）。DAP-E9560透過智慧排程與高效頻譜利用，可輕鬆應對高密度環境。在遠距教學與混合式課程中，也能穩定支援影音串流、即時協作與互動教學，並維持極低延遲。

針對智慧辦公室與共享辦公空間，友訊指出，在共同工作空間或彈性辦公環境中，DAP-E9560能在自由辦公桌、會議空間、休息區與討論室提供穩定且一致的電信等級連線品質。透過訪客網路、VLAN分區與應用層級流量控制，企業可同時兼顧效能與安全性。

而面對多租戶與社區型建築，友訊表示，在大型商辦大樓、複合式建築或代管辦公空間中，DAP-E9560可透過安全網路分區與頻寬保障服務不同租戶需求，並可整合建築管理系統、智慧照明、門禁控制與IoT平台。吸頂式設計能自然融入走廊與大廳空間，同時提供廣域覆蓋。

友訊強調，秉持MIT台灣設計製造高品質，攜手優質的台灣網通供應鏈，為安全、可擴充且永續的網路基礎架構提供堅實基礎。隨著混合辦公與智慧空間持續發展，D-Link友訊科技持續引領智慧連線技術，驅動未來創新，實現「One Connection • Infinite Possibilities（專注智慧連網，啟動無限可能）」的品牌願景。