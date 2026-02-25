快訊

拖吊2公里索價5.1萬元 桃園市府聯手台中追業者登記地卻撲空

跨國悲劇！二二八事件竟讓沖繩人家庭分崩離析

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

D-Link 友訊科技推 Wi-Fi 7 無線基地台 搶進中小企業及商用場域

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

全球網通領導品牌D-Link友訊科技（2332）宣布推出Wi-Fi 7三頻PoE無線基地台，以10G PoE極速傳輸與Wi-Fi 7技術，鎖定中小企業與高密度商用場域對高速、低延遲與穩定連線的迫切需求，協助企業在混合辦公、雲端應用與數位服務快速發展的環境下，建構更具彈性與可擴充性的智慧連網基礎。

友訊表示，DAP-E9560是D-Link友訊科技針對企業網路升級關鍵痛點所打造的核心無線解決方案，整合高效能傳輸、集中化管理與企業級資安設計，讓企業在加速數位轉型導入Wi-Fi 7的同時，即可一次到位完成網路效能與管理能力的升級，降低長期維運與擴充成本。秉持「臺灣品質、智慧創新、聚焦解方、一站整合、永續設計」的品牌承諾，透過完整的企業網通產品組合，D-Link友訊科技持續協助客戶打造穩定、安全且具前瞻性的智慧網路架構。

友訊觀察，企業園區與辦公樓層需求，在大型企業園區或多樓層辦公環境中，DAP-E9560能在開放式辦公空間、會議室與協作區域提供無縫且高吞吐量的無線覆蓋。無論是視訊會議、雲端應用、大型檔案傳輸或IoT裝置皆可順暢運作而不影響效能。其智慧負載平衡功能可避免基地台在高使用量下產生壅塞，並提供順暢的漫遊體驗，讓員工移動時連線不中斷。

此外，友訊認為，教室、演講廳與學生公共空間常有數十至數百台裝置同時連線（如筆電、平板、互動白板與AR/VR設備）。DAP-E9560透過智慧排程與高效頻譜利用，可輕鬆應對高密度環境。在遠距教學與混合式課程中，也能穩定支援影音串流、即時協作與互動教學，並維持極低延遲。

針對智慧辦公室與共享辦公空間，友訊指出，在共同工作空間或彈性辦公環境中，DAP-E9560能在自由辦公桌、會議空間、休息區與討論室提供穩定且一致的電信等級連線品質。透過訪客網路、VLAN分區與應用層級流量控制，企業可同時兼顧效能與安全性。

而面對多租戶與社區型建築，友訊表示，在大型商辦大樓、複合式建築或代管辦公空間中，DAP-E9560可透過安全網路分區與頻寬保障服務不同租戶需求，並可整合建築管理系統、智慧照明、門禁控制與IoT平台。吸頂式設計能自然融入走廊與大廳空間，同時提供廣域覆蓋。

友訊強調，秉持MIT台灣設計製造高品質，攜手優質的台灣網通供應鏈，為安全、可擴充且永續的網路基礎架構提供堅實基礎。隨著混合辦公與智慧空間持續發展，D-Link友訊科技持續引領智慧連線技術，驅動未來創新，實現「One Connection • Infinite Possibilities（專注智慧連網，啟動無限可能）」的品牌願景。

友訊 科技 設計

延伸閱讀

噪音擾人 三鶯線增隔音牆 學校納入優先

侯友宜行動治理聚焦三鶯線噪音 捷運局將採分區優化

MLB／賈吉生涯10年就差冠軍戒 紐郵感嘆偉大球員終究也會老去

茂達2025年每股賺13.04元

相關新聞

蘋果Mac Mini移回美國製造 委託鴻海休士頓廠區生產

蘋果擴大美國製造，鴻海扮演重要夥伴。華爾街日報報導，蘋果首度揭露鴻海位在美國德州的休士頓廠，該廠正在生產AI伺服器，同時...

台經院：受惠 AI 需求持續成長 製造業景氣連七個月上揚

AI科技與高效能運算浪潮勢不可擋，台經院25日發布1月景氣動向調查，受惠於AI需求持續成長，加上台美順利達成關稅協議，帶...

台積電非獨舞！輝達財報開獎前夕 「老 AI 們」強力吸金

輝達（NVIDIA）財報公布在即，AI巨頭黃仁勳的「推理模型」轉型論提振市場信心。台股25日由台積電（2330）領頭飆上...

酷澎個資外洩影響台灣逾20萬用戶 數產署25日將行政檢查

有關2025年於韓國發生之「酷澎韓國(Coupang Corp.)個資外洩事件」，經酷澎股份有限公司於2026年2月23...

微星科技宣布正式在台發表 Eco 系列智慧充電樁 鎖定三大領域

微星科技（2377）25日宣布正式在台發表 Eco 系列智慧充電樁。作為 「2026 台灣精品獎」唯一獲獎的家用充電設備...

ASML新EUV能讓晶片產量激增五成 帆宣供應關鍵元件成大贏家

半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）新技術大進擊，能在2030年前讓晶片產量較現階段增加五成。消息人士透露，台廠當中，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。