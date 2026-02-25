台經院：受惠 AI 需求持續成長 製造業景氣連七個月上揚

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI科技與高效能運算浪潮勢不可擋，台經院25日發布1月景氣動向調查，受惠於AI需求持續成長，加上台美順利達成關稅協議，帶動傳產信心回升，製造業營業氣候測驗點已呈現連續七個月的上揚態勢。

根據台經院調查，2026年1月製造業測驗點為98.44點，較上月增加1.27點。台經院表示，受惠於AI、高效能運算與雲端服務等應用需求持續強勁，加上去年同期適逢農曆春節、工作天數較少的低基期因素，2026年1月出口年增率由2025年12月的43.4%大幅擴大至69.9%；進口年增率亦由14.9%躍升至63.6%。單月出超金額達188.93億美元，年增87.7%，顯示外需動能明顯升溫。就出口結構觀察，資通與視聽產品、電子零組件受新興科技應用需求帶動，出口規模雙創歷年單月新高，兩者合計成長92.8%，而非電子與資通產品平均亦成長20.2%。

服務業表現同樣亮眼，1月服務業營業氣候測驗點為95.47點，較上月增加2.63點，呈現連續四個月上揚。台經院指出，這主要歸功於1月股市表現優異，台積電（2330）法說會釋出正面訊息，加上資金回流效應顯現，外資回補、市場大戶與散戶同步加碼，推升股市價量齊揚，帶動券商業績成長，約近七成證券業者看好當月景氣表現；加上貨櫃與散裝航運受運價走揚與需求回溫影響，營運穩健，也提振了運輸倉儲業的信心。

營建業則因新制上路出現震盪，1月測驗點再次轉為下滑，來到99.92點。台經院指出，「營建剩餘土石方清運車輛新制」於1月正式推動，導致部分公共與民間工程無法如期開工或停工，加上年底趕工潮結束，大型工程仍處於前置作業，挹注營收有限；不動產市場方面，受限於信用管制未鬆綁、房貸利率仍維持在2%以上，以及買賣雙方對價格認知的落差，使得市場交易量依舊疲弱。

台經院認為，隨政府陸續釋出土石方相關配套措施，營造業工程遞延情形可望緩解，加上AI商機帶動高科技業者建廠計畫持續推進，未來半年營建業景氣轉趨成長的機率較高。不過，電腦與視聽電子等終端需求趨緩，可能部分削弱半導體領域的成長效益，值得後續關注。

