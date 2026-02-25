台積電非獨舞！輝達財報開獎前夕 「老 AI 們」強力吸金

輝達（NVIDIA）財報公布在即，AI巨頭黃仁勳的「推理模型」轉型論提振市場信心。台股25日由台積電（2330）領頭飆上2,025元天價，帶領鴻海（2317）、台達電（2308）等老AI成員全線噴發，大盤一度突破35,500點大關。

全球引頸期盼的輝達2026年第1季（止於1月）財報即將揭曉。回顧上季數據，輝達交出393億美元營收、年增78%的亮眼成績單，其中Blackwell晶片首度貢獻達110億美元，資料中心部門年增93%更是核心動能。黃仁勳指出，AI應用正從「訓練」加速轉向「推理」模型，這種「數位大腦思考」的趨勢需要更強大的運算力，將持續驅動伺服器採購浪潮。

目前華爾街預期本季營收可達430億美元，超越市場預期。亞馬遜與Meta同步啟動規模破千億美元的資本支出，直接預告了2026年AI伺服器代工需求將維持高檔，這對台灣供應鏈而言，無疑是吃了定心丸。

在財報熱潮中，伺服器導軌龍頭川湖（2059）率先以實績粉碎流言。川湖2025年全年大賺超過1個股本，EPS達103.23元，第4季毛利率更逆勢衝上76%。先前市場盛傳輝達為分散風險欲強取專利授權，一度將其剔除名單，但如今川湖不僅重返供應鏈，更用歷史新高的獲利證明其不可替代性，25日股價應聲大漲逾8%，成為盤面吸金焦點之一。

受輝達樂觀氣氛激勵，台股25日強勢噴出。護國神山台積電盤中衝上2,025元、市值突破52兆元，帶領大盤一度勁揚820.72點。老牌AI成員不遑多讓，台達電、鴻海、緯創（3231）、廣達（2382）及緯穎（6669）聯袂漲逾4%，展現極強的族群戰鬥力。

資深證券分析師日前即指出，包括台光電（2383）、雙鴻（3324）、健策（3653）等PCB與散熱族群，2025年基本面表現本就亮眼，在輝達財測持續正面、AI轉型趨勢確立下，2026年營運預料將「比去年更漂亮」。儘管市場仍有川普政策與關稅等變數，但在輝達3月GTC大會利多預演前，AI股仍是台股創高之路的絕對主力戰隊。